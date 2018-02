Ideal. UPCN festejó de visitante ante Untref y con el triunfo cerró un fin de semana ideal, pues sumó los seis puntos y alcanzó el liderazgo (compartido con Bolívar) en la Liga Argentina.

Con solvencia y prácticamente sin poner en riesgo el triunfo durante el partido, UPCN superó a Untref Voley por 3 a 0 y de esta manera se mantiene como uno de los líderes de la Liga Argentina de Clubes (junto a Bolívar). Por su parte, Obras no pudo sostener su gran racha victoriosa y anoche fue derrotado por Ciudad Voley por 3 a 1, por lo que no logró mantener la cuarta colocación, en el penúltimo weekend de la fase regular, la instancia que definirá a los ocho clasificados y los cruces para Play Off.

Ahora no pudo. Javier Jiménez ataca ante Ciudad, en el Gorki Grana. Obras venía bien entonado tras sus ocho victorias consecutivas, pero anoche frenó su racha. Igual, los sanjuaninos ya estaban clasificados a los Play Off.



Los Cóndores se impusieron en sets corridos con parciales de 25-21, 27-25 y 25-17, con un nuevo buen trabajo de su opuesto Zbigniew Bartman, cada más aplomado con el armador Maximiliano Cavanna. Otro que también volvió a cerrar un buen weekend fue el punta croata Danijel Galic, por lo que UPCN aparentemente parece aceitar su engranaje tras varias semanas agitadas.



Anoche mantuvo el dominio de las acciones en casi todo el juego y se desenvolvió con efectividad en los cierres, especialmente en el segundo parcial cuando más apretada se dio la definición ante los universitarios.



UPCN cerrará la fase regular el 15 de febrero, cuando reciba a Monteros Voley en el Aldo Cantoni, mientras que en la fecha siguiente cumplirá fecha libre.



Por otro lado, Obras venía de ocho victorias consecutivas y en gran escalada, pues había saltado al cuarto lugar desplazando a su rival de anoche, Ciudad Voley. Luego de un contundente primer set, en el que ganó 25-18, los sanjuaninos no pudieron sostener su ritmo de juego ante la avanzada del local.



Ciudad tuvo en Exequiel Palacios y Santiago Darraidou a dos hombre difíciles de contener y el equipo bonaerense se impuso en los siguientes parciales por 25-20, 25-15 y 25-23, por lo que recuperó el cuarto lugar en la tabla.



Obras jugará su último juego de rueda clasificatoria el 17 de febrero ante Monteros, pero desde este miércoles afrontará un compromiso intermedio: defenderá el título en la Copa Desafío que se jugará en Santa Fe.

Liga Femenina: triunfo con Nielson

En el inicio de la Liga Femenina, hubo duelo entre sanjuaninas ya que Daniela Nielson, integrando el plantel de River, se enfrentó a Guadalupe Martín, integrante de la Selección Argentina Menor. Y en esta ocasión ganó el equipo de Nuñez por 3 a 0, con parciales de 25-21, 25-14 y 25-21.



Nielson ingresó desde el banco, mientras que Martín lo hizo en la formación inicial de la Menor.



La otra jugadora sanjuanina en el torneo, Luli Bergé, jugaba anoche con Gimnasia enfrentando a Banco LP.



Por otro lado, ya por la Liga A2 masculina, UVT recibirá esta noche a Tunuyán, en partido válido por el cuarto weekend. Será desde las 21,30 con el arbitraje de Ochoa y Murga.



Por su parte, anoche Banco Hispano era el que se medía ante los mendocinos, buscando su primer triunfo en la Zona A del torneo.