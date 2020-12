En el cierre de un Día 3 demoledor en la Copa RUS Argentina, el local Once Unidos se erigió como el ganador del tercer tie-break del día, sobre UVT Vóley y en el cierre de la Zona 2 y de la fase inicial en Mar del Plata. Los parciales del festejo local, que le valió el segundo lugar del grupo, fueron 17-25, 25-20, 30-32, 25-20 y 15-11.

Con este resultado quedó que los cuartos de final del domingo comenzarán a las 15 con UPCN-Ciudad. Y los otros dos equipos sanjuaninos, UVT y Obras, se medirán entre sí desde las 18. Cerrarán la jornada Once Unidos-Defensores de Banfield, a las 21.En tanto, en semifinales aguarda Apacao, al vencedor de este último cruce.

En el último partido de la fase inicial, UVT lo puso contra las cuerdas a Once Unidos en la manga inicial, a fuerza de saques. Vásquez en dos oportunidades, Flores y Camacho sumaron desde la línea y eso le allanó el camino a la visita, que luego de un inicio adverso de 8-5 no volvió a soltar las riendas del set. Gazaba trató de impulsar la réplica local, pero un gran tramo final de Flores (6 puntos en el set, al igual que Vásquez) le permitió a UVT esperar el ataque largo rival que decretó el 25-17.

Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Once Unidos ajustó en bloqueo, empezó a frenar más los embates rivales y además cosechó 5 puntos por esa vía, justo el margen del 25-20 que cerraría el set. Si bien UVT tuvo a Alamino en buen nivel (6 tantos), al resto le costó sumar y, del otro lado, Zelayeta, Richards y Layús se fueron turnando para conducir a los suyos a la igualdad.

El siguiente acto fue para el infarto. UVT fue una tromba en el inicio y se mantuvo así hasta una diferencia de 20-14 que parecía irreversible, pero Once Unidos no se dio por vencido. Zelayeta fue la punta de lanza de la respuesta y también el ingreso de Mehamed fue importante para un 24 iguales que puso el juego al rojo vivo. A partir de ahí, con pedidos de Video Check y puntos para set en ambos lados, el que terminó vencedor fue el visitante, por 32-30 tras un ace de Alamino.

La incógnita a continuación era si Once Unidos mostraba alguna secuela de la remontada que no pudo ser. No fue así: el fuego local no se apagó, ni siquiera cuando Quinteros arrancó bien en ofensiva para ilusionar a UVT. Gazaba volvió a la cancha (había sido reemplazado por Aquindo en el chico previo), Richards y Zelayeta siguieron activos por las puntas y el partido puso rumbo al tercer tie-break del día. Nuevamente por 25-20, Once Unidos alcanzó el 2-2.

A todo o nada por el segundo puesto de la zona se jugó el tie-break, y fue para el local, que permaneció en la cresta de la ola. Zelayeta aportó 5 puntos en el parcial definitivo, como el mejor de un equipo local que debió aguantar la pelea de UVT hasta el final, como dignos actores de un gran partido. Finalmente, tras conservar la rotación, Once Unidos celebró el 15-11 luego de un remate ancho rival.

Síntesis

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (6), Bautista Gazaba (15); Iván Quiroga (12), Joaquín Layús (11); Marcos Richards (9), Mauro Zelayeta (22). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Joaquín Aquindo (4), Tomás Russo (-), Ian Mehamed (5), Nicolás Coccimiglio (líbero).

UVT Vóley: Fernando Arpajou (2), Juan Alamino (20); Nahuel Camacho (9), Fabián Flores (10); Juan Vásquez (18), Marcos Quinteros (13). Líberos: Giancarlo Checcarelli, Samuel Díaz Fasano. Entrenador: Ariel Facchinelli. Ingresaron: Franco Quinteros (1), Francisco Castañares (-), Miguel Liand (2).

Parciales: 17-25, 25-20, 30-32, 25-20, 15-11

Árbitros: José Luis Barrios - Hernán Casamiquela

Estadio: Once Unidos, Mar del Plata

PRENSA ACLAV