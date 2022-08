De que será una fecha clave para Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol, no quedan dudas. Los sanjuaninos ya están listos para sus respectivos encuentros que ambos disputarán en el Estadio del Bicentenario este miércoles. Desde las 13.30 horas, Desamparados recibirá a Camioneros mientras que a las 19, Peñarol será anfitrión de Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, en encuentros correspondientes a las 26ta fecha del Federal "A".

PARA SPORTIVO, UNA FINAL

En un horario inusual para un día hábil, Sportivo Desamparados disputará una verdadera final ante Camioneros. El encuentro que comenzará a las 13.30 horas y que contará con el arbitraje del tucumano Mauricio Martín, será vital para Sportivo que jugará con la obligación de tener que ganar. El equipo de Ricardo Dillon está último en las posiciones, viene de cumplir fecha libre y anteriormente perdió ante Cipolletti en Río Negro. Urge de una victoria que le permita tomar un respiro en la zona baja, de conseguir el triunfo no logrará salir de la zona de descenso en esta fecha pero significará mucho en lo anímico para un plantel que si bien mejoró desde la llegada de Dillon, no puede ganar hace nueve partidos. Para este encuentro ante Camioneros, el DT hará un solo cambio y será el ingreso de Nicolás Quiroga por Javier Pereyra. Quiroga ya cumplió con las dos fechas de suspensión y Pereyra -que venía cumpliendo en su función- terminó con una contractura y no será de la partido. El resto no se cambia: Jairo Díaz estará en el banco, Neira, Pfund, Callejas y Lucas Ceballos en la defensa, Brandán, Décimo, Quiroga y Garrido estarán en el mediocampo, mientras que Santiago Ceballos y Rodríguez serán los delanteros.

Desamparados necesita que Garrido aparezca, el volante será titular (Foto: Nuestro Fútbol)

Camioneros, en tanto, viene de ganar después de ocho encuentros y también lucha por la permanencia. El once titular será con: Acosta; Vasquez, Centurión, Sánchez y Musarella; Olinik, Maidana, Gonzalez y Pablo Moyano; Chávez y Facundo Moyano.

PEÑAROL QUIERE SEGUIR SUMANDO

Para el Bohemio también será un miércoles clave cuando reciba a las 19 a Círculo Otamendi con arbitraje del mercedino José Díaz. El Bohemio logró cortar la mala racha el sábado último cuando se impuso por 1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz en condición de visitante. El triunfo le dio un envión al conjunto dirigido por Cristian Bove que también lucha por despegarse del fondo de las posiciones. Le tocará un rival que viene ahí, escapando de la zona de descenso y que también llega de conseguir un triunfo la fecha pasada. Cristian Bove tocará lo justo y necesario para recibir a los marplatenses, y la única duda es si leonardo Corti llegará en condiciones para estar presente de titular o será Agustín Quiroz quien repita bajo los tres palos como lo hizo la fecha pasada ante Argentino.

Esa duda se resolverá horas antes del encuentro. De esta manera, Peñarol irá con: Corti o Quiroz en el arco, Paredes, Jano Martínez, Felissia y Alderete en la defensa, Lepe, Peralta, Jonatan González y Zelaya junto a Francisco Salinas e Ignacio González en el ataque.

Peñarol viene de conseguir una importante victoria y buscará repetir (Foto: Guadalupe González)

Círculo, viene de ganarle por 2 a 1 a Ferro de Pico que le permitió sumar tres puntos fundamentales para tomar aire en el fondo. Ante el Bohemio irá con: Casas; Ramírez, Motroni, Sain y Leguizamón en la defensa, Straccia, García, Rodríguez y Pérez en el mediocampo junto a Lucero y Enríquez en el ataque.