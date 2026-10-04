    • 4 de octubre de 2026 - 11:54

    Atlético Alianza va por una nueva aventura: representará a San Juan en el Nacional de Futsal

    El Lechuzo ya se encuentra en Río Grande para disputar desde este lunes el Nacional Federal Amateur. El debut será este lunes a las 18.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    La ilusión ya está en marcha. El plantel del Club Atlético de la Juventud Alianza llegó a Río Grande, Tierra del Fuego, donde desde este lunes afrontará uno de los grandes desafíos de la temporada: el Nacional Federal Amateur de Futsal.

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    El Lechuzo será uno de los representantes sanjuaninos en una competencia que reunirá a equipos de distintos puntos del país y que tendrá como escenario principal al microestadio Fortaleza Verde del Club Camioneros de Río Grande, una cancha de parqué especialmente preparada y homologada para recibir el torneo.

    Alianza integrará el Grupo D, una zona que promete ser exigente. Sus rivales serán Luz y Fuerza de Río Grande, Alborada de Bariloche y Regatas de Rosario, este último vigente campeón nacional.

    El debut llegará rápidamente. Este lunes a las 18, el conjunto sanjuanino se medirá ante Luz y Fuerza, uno de los representantes locales. Será el primer paso de un calendario intenso, donde no habrá demasiado margen para relajarse.

    La segunda presentación será el martes a las 12, frente a Alborada de Bariloche, mientras que el cierre de la fase clasificatoria tendrá lugar el miércoles a las 14, cuando Alianza se enfrente a Regatas de Rosario, campeón defensor.

    Tres partidos en apenas tres días. Tres oportunidades para demostrar que el futsal sanjuanino puede competir de igual a igual ante los mejores equipos del interior.

    Una semana a puro futsal

    La competencia comenzará oficialmente este lunes 5 de octubre con la primera fecha de la fase de grupos, que se extenderá hasta el miércoles 7. A partir de allí llegará el momento de los cruces decisivos. Los equipos que consigan avanzar disputarán los cuartos de final el jueves 8, mientras que las semifinales serán el viernes 9.

    El sábado 10 llegará el gran cierre, con el partido por el tercer puesto y la gran final nacional.

    Además del Grupo D, el torneo tendrá otras tres zonas. En el Grupo A estarán San Isidro de Río Grande, Jockey Club de Rosario y Mercantil de Ushuaia. El Grupo B estará compuesto por Camioneros de Río Grande, Echesortu de Rosario y La Gloria Sanjuanina.

    Por su parte, el Grupo C tendrá a Opción Joven, Banco Nación de Rosario, Los Huarpes de San Juan y Academia Deportiva del Fuego.

    Río Grande se prepara así para convertirse durante toda la semana en el epicentro del futsal del interior argentino. Y en medio de ese escenario, Alianza ya tiene todo listo para salir a la cancha. El Lechuzo llegó con una misión clara: representar a San Juan, competir hasta el último minuto y tratar de quedarse con un lugar entre los mejores del país. El primer desafío será este lunes. A las 18, frente a Luz y Fuerza, comenzará la aventura nacional.

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