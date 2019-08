Chacarita Juniors recibirá hoy a All Boys en un partido por la Zona B de la nueva Primera Nacional, certamen que reemplaza a la B Nacional y que continuará otorgando dos ascensos a la Superliga, uno para el campeón y el restante para el vencedor de un torneo reducido. Chacarita-All Boys jugarán en el estadio del equipo "Funebrero" ubicado en la localidad bonaerense de Villa Maipú, desde las 21.05, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación por parte de TyC Sports. El partido se disputará a puertas cerradas por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires.



Los dirigentes del "funebrero" emitieron un comunicado esta mañana para informar a los hinchas de la medida que fue notificada a través de un correo electrónico. cuando ya se había abonado el operativo de seguridad el pasado viernes. Chacarita intentó que se abran las puertas para los socios pero Aprevide negó ese pedido.



En esta nueva Primera Nacional participan 32 equipos, (siete más que la pasada B Nacional), divididos en dos zonas (A y B) de 16 equipos cada una. No habrá clásicos ya que los emparejamientos sirvieron para ubicar a cada equipo en una determinada zona, como por ejemplo Platense (A)-Tigre (B), Belgrano (A)-Instituto (B) o Nueva Chicago (A)-All Boys (B).



Los 16 equipos de cada zona jugarán todos contra todos a dos ruedas, local y visitante, y los ganadores de cada una protagonizarán la final por el título de campeón y el primer ascenso.



En cuanto al reducido por el segundo ascenso, en la primera fase participarán los ubicados del segundo al cuarto puesto de cada zona. Se medirán con la modalidad de 2´-4´, 3´-3´ y 4´-2´ y de esas llaves saldrán tres ganadores que se sumarán en semifinales junto al perdedor de la gran final.



Los descensos serán dos y perderán la categoría el último de cada zona ya sea directa o indirectamente afiliados bajando al Federal A o la Primera B.



El certamen constará de 15 fechas en 2019, la última el 30 de noviembre, y 15 en 2020 reanudándose el 8 de febrero y culminando el 16 de marzo. Entre el 23 de mayo y 20 de junio tendrán lugar la final y las fechas del reducido.



El torneo promete ser apasionante con cuatro equipos que han sido campeones en la primera división como Chacarita (1969), Quilmes (1978) y Ferro (en 1982 y 1984), sumando a ellos Tigre que ganó la reciente Copa de la Superliga ante Boca. Un certamen complejo con San Martín metido en la pelea grande para volver a la Superliga, algo difícil pero no imposible.

Forestello prefiere esperar

Con práctica a puertas cerradas -detalle que se volverá a repetir hoy- en San Martín todo está por verse en el Verdinegro para decidir la primera formación del a semestre en la Primera Nacional. Y es que Forestello sigue buscando opciones, moviendo piezas y probando nombres para definir los once que jugarán ante Belgrano. En defensa, Monteseirín sería dupla con Puchertta en la zaga central, mientras que los laterales están definidos: Prósperi y Escobar. Mientras que del medio para adelante aparecen las dudas. Jerez Silva y Gelabert están adentro, mientras que el entrenador no terminar de definir si irían Nicolás Bertocchi junto a Marcos Fernández o también podría incluir a Barinaga. En tanto que arriba, Botero es número puesto y Bravo parece ser la opción de socio.



Asociados



Con el debut como local encima que será el sábado 24 ante Estudiantes de Caseros en Concepción, la dirigencia de San Martín recordó a sus socios que estén sin deuda al 30 de abril sólo deberán abonar la cuota del mes de agosto. Mientras los que adeuden, deberán pagar agosto y una cuota extra para poder quedar al día y tener acceso.