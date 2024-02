Chacarita Juniors venció ayer 2 a 0 al Deportivo Maipú, en la presentación de ambos en la Zona A, donde juega San Martín; en el Torneo de la Primera Nacional. La victoria del "Funebrero" se consolidó en el primer tiempo con goles de Matías Pisano, de penal, a los 17m y Ramiro Costa, de cabeza, a los 47m del mismo período.

Hasta ahí sólo la crónica deportiva. En el entretiempo de un partido donde no había existido ningún motivo de exasperación, o algo por el estilo, se produjo un incidente en la tribuna del estadio del equipo bonaerense, del que resultó muerto de una puñalada en el pecho un aficionado identificado como Jorge Daniel Durán, de 49 años. El occiso falleció en el Hospital Provincial General Manuel Belgrano, de la localidad de San Martín.

El reinicio del encuentro se dilató un cuarto de hora, mientras sacaban a la -por entonces- herida víctima.

En otros partidos de la Zona A, All Boys 1 (T. Calone) - Tristán Suárez 0. Talleres de Remedios Escalada 0- San Miguel 0. Y, Estudiantes de Buenos Aires 1 (M.Rodríguez) - Ferro Carril Oeste 0.

En un partido de la Zona B, el Deportivo Moron goleó 3-0 a Brown de Adrogué, con goles de Arciero, Rescaldani y A. Gómez.

Al cierre de esta edición, jugaban: Nueva Chicago 0- Almagro 0 (Zona B); Quilmes 1 (M.Gimenez) - Temperley 0 (Z-A). Y, más tarde, se enfrentaban: San Martín de Tucumán vs. Gimnasia de Jujuy (Z-A); Aldosivi vs. Rafaela; y Colón de Santa Fe vs. Defensores Unidos (Zona B). En el Grupo A, Chacarita, Agropecuario y All Boys lideran con 3 puntos. Morón y Mitre, también 3, en la Zona B.