Atlético Tucumán se impuso por 1 a 0 a Independiente en un encuentro jugado en el estadio Monumental José Fierro y válido por la vigesimosexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El gol del "Decano" lo anotó, de tiro penal, el delantero Marcelo Estigarribia a los 19 minutos de la primera etapa.

El triunfo dejó a los tucumanos en la decimocuarta posición con 34 puntos, mientras que Independiente, que tuvo el ingreso del delantero sanjuanino Matías Giménez en el complemento, se mantiene con 28 unidades y en el vigesimoprimer lugar.

En la próxima y última jornada, Atlético Tucumán visitará a Central Córdoba, mientras que Independiente recibirá a Boca.

FURIOSO

Ricardo Zielinski, DT de Independiente, calificó como "una vergüenza" el desempeño del árbitro Pablo Echavarría por haber sancionado el penal que decretó la derrota por 1 a 0. "El penal que cobró fue una vergüenza, pero también no expulsar a (Nicolás) Romero en el foul a (Baltasar) Barcia", declaró el DT. "No me gusta hablar de los árbitros, pero esto fue una vergüenza y nos condicionó, más allá que el partido fue parejo", agregó.