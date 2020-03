Lanús y Estudiantes no se sacaron ventajas ayer en la Fortaleza y se llevaron un punto por lado, en otro de los partidos de la 22da fecha de la Superliga. Fue un empate con gusto a poco para las intenciones de ambos de clasificarse a las competencias internacionales, pues el Granate no se pudo sumar a la zona de Copa Libertadores y el Pincha ya hace nueve partidos que no gana.

La primera parte tuvo momentos para ambos, pero la falta de profundidad se sintió en el sur. El riesgo en las áreas fue más una sensación que una realidad. El Pincha tuvo las suyas con remates desde afuera del área de Nahuel Estévez y el Granate con Carlos Auzqui.

El inicio del complemento fue para el local, que a los seis minutos y tras una buena jugada colectiva abrió el marcador con un cabezazo de Marcelino Moreno. El Pincha no sintió el golpe y con el ingreso de Mauro Díaz encontró el camino para llegar al arco de Rossi. El ex River asistió y Nazareno Colombo lo puso en tablas 10 minutos más tarde.

De este modo, Lanús perdió la chance de meterse entre los cuatro primeros y mantenerse en zona de la Libertadores; a la vez que Estudiantes se aleja cada vez más de la posibilidad de jugar la Sudamericana.