Desafiantes. Las chilenas Isis Carreño y Marielle Pierattini, la italiana Beatrice Barbera y la bonaerense Graciela Astone se animaron a meterse a un mundo dominado por hombres. Junto a la brasileña Gabrielly Lewis son las cinco pilotos que corren este fin de semana en El Villicum.



No es fácil meterse en un deporte donde dominan los hombres. Pero ellas no le temen a la velocidad y tampoco a los prejuicios: en la pista dejan en claro que ser mujer no es una desventaja a la hora de subirse a una moto. Este año son cinco las chicas que se encuentran compitiendo en el GP3 de las Américas en el Circuito San Juan Villicum: las chilenas Isis Carreño y Marielle Pierattini, la italiana Beatrice Barbera, la brasileña Gabrielly Lewis y la bonaerense Graciela Astone.



Isis corre con ventaja por conocer ya la pista albardonera. La chilena está en San Juan por segunda vez, esta vez a bordo de su Kawasaki 400 y tiene un solo objetivo en mente: ganar. "Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en este circuito que me gusta mucho. Mi objetivo es ganar la carrera, me preparé mucho para esta fecha", comentó quien viene de realizar una preparación en México. En tanto que la italiana Beatrice Barbera, a bordo de una Kawasaki 400 se metió en el mundo motor hace unos tres años, dice que lo usaba como medio de transporte hasta que empezó a competir; y para eso se radicó en Chile para prepararse profesionalmente. "Es difícil ser mujer y competir, mi familia no estaba muy de acuerdo, hasta el día de hoy les cuesta acercarse a las pistas", comentó.

Isis fue la mejor ubicada ayer, marcó el cuarto mejor tiempo con su Kawasaki Ninja 400.



La chilena Marielle Pierattini también está haciendo escuela en la categoría, ella a bordo de una Kawasaki 400, deja en claro que la feminidad no se deja de lado incluso a la hora de subirse a la moto. "Yo me preparo. Me maquillo siempre, lo hago en la vida cotidiana y no lo dejo de hacer ni siquiera para salir a correr. Hay que estar coqueta siempre", manifestó la chica de 22 años que también se da tiempo para estudiar Arquitectura. La chilena expresó que los hombres "son super respetuosos". Por su parte, la bonaerense Graciela Astone, que compite con una Yamaha R3, dice que se metió en el mundo del motociclismo por su pareja hace unos tres años y éste es su primer año en el campeonato. La argentina dice que no tiene ventaja por ser mujer, todo lo contrario. "En Argentina es complicado porque hay mucho machismo. Yo me gané mi lugar porque tengo un carácter fuerte", manifestó quien hace poco se dio el gusto de crear una categoría femenina en el campeonato bonaerense. "Está bueno que se sigan sumando más chicas, es una muestra que la mujer va dominando todos los ámbitos", expresó.