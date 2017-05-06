Fútbol

08.30 hs
Premier League
MANCHESTER CITY VS. CRYSTAL PALACE
ESPN
10.30 hs
 

Bundesliga
BAYERN MUNICH VS. DARMSTADT
ESPN
 

Bundesliga
BORUSSIA DORTMUND VS. HOFFENHEIM
Fox Sports
11.00 hs
 

Premier League
BURNLEY VS. WEST BROMWICH
Directv 613

Liga de España
ATLÉTICO MADRID VS. EIBAR
Directv 610
 

Premier League
HULL CITY VS. SUNDERLAND
Directv 614
 

Premier League
BOURNEMOUTH VS. STOKE CITY
Directv 611
 

Premier League
LEICESTER VS. WATFORD
Directv 615
13.00 hs

Serie A
NAPOLI VS. CAGLIARI
ESPN
13.05 hs

Nacional B
GUILLERMO BROWN (PUERTO MADRYN) VS. ARGENTINOS
TYC Sports
13.10 hs

Primera B
DEPORTIVO ESPAÑOL VS. DEPORTIVO MORÓN
Directv 610
13.30 hs
 

Premier League
SWANSEA VS. EVERTON
Directv 613
 

Bundesliga
HERTHA BERLÍN VS. LEPZIG

 

Liga de España
BARCELONA VS. VILLARREAL
ESPN 2
15.30 hs

Serie A
JUVENTUS VS. TORINO
Fox Sports
15.45 hs

Liga de España
GRANADA VS. REAL MADRID
Canal 8 de Cablevisión y 610 de Directv
16.00 hs

 

Fecha 23, Primera División
PATRONATO VS. LANÚS
Canal 9
17.00 hs

 

Fecha 23, Primera División
RACING VS. GIMNASIA
Telefé
17.05 hs

 

Nacional B
ALL BOYS VS. NUEVA CHICAGO
TYC Sports
17.40 hs

 

Nacional B
ATLÉTICO PARANÁ VS. CHACARITA
Directv 610
19.00 hs

 

Fecha 23, Primera División
ATLÉTICO RAFAELA VS. UNIÓN
TV Pública
19.05 hs

 

Primera B
PLATENSE VS. ATLANTA
TYC Sports
20.15 hs

 

Fecha 23, Primera División
RIVER VS. TEMPERLEY
Canal 13

 

Fecha 23, Primera División
ESTUDIANTES VS. BOCA
Telefé

 

Rugby

 

13.40 hs
Top 12 de la URBA
ALUMNI VS. PUCARÁ
ESPN Extra
15.30 hs

Top 12 de la URBA
NEWMAN VS. HINDÚ
ESPN Extra
18.40 hs

 

Super Rugby


JAGUARES VS. SUNWOLVES
ESPN 2
 

 

Básquetbol

 

21.30 hs
NBA
GOLDEN STATE WARRIORS VS. UTAH JAZZ
ESPN

 

Boxeo

 

22.00 hs
SAÚL CANELO ALVAREZ VS. JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.
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