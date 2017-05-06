Fútbol
08.30 hs
Premier League
MANCHESTER CITY VS. CRYSTAL PALACE
ESPN
10.30 hs
Bundesliga
BAYERN MUNICH VS. DARMSTADT
ESPN
Bundesliga
BORUSSIA DORTMUND VS. HOFFENHEIM
Fox Sports
11.00 hs
Premier League
BURNLEY VS. WEST BROMWICH
Directv 613
Liga de España
ATLÉTICO MADRID VS. EIBAR
Directv 610
Premier League
HULL CITY VS. SUNDERLAND
Directv 614
Premier League
BOURNEMOUTH VS. STOKE CITY
Directv 611
Premier League
LEICESTER VS. WATFORD
Directv 615
13.00 hs
Serie A
NAPOLI VS. CAGLIARI
ESPN
13.05 hs
Nacional B
GUILLERMO BROWN (PUERTO MADRYN) VS. ARGENTINOS
TYC Sports
13.10 hs
Primera B
DEPORTIVO ESPAÑOL VS. DEPORTIVO MORÓN
Directv 610
13.30 hs
Premier League
SWANSEA VS. EVERTON
Directv 613
Bundesliga
HERTHA BERLÍN VS. LEPZIG
Liga de España
BARCELONA VS. VILLARREAL
ESPN 2
15.30 hs
Serie A
JUVENTUS VS. TORINO
Fox Sports
15.45 hs
Liga de España
GRANADA VS. REAL MADRID
Canal 8 de Cablevisión y 610 de Directv
16.00 hs
Fecha 23, Primera División
PATRONATO VS. LANÚS
Canal 9
17.00 hs
Fecha 23, Primera División
RACING VS. GIMNASIA
Telefé
17.05 hs
Nacional B
ALL BOYS VS. NUEVA CHICAGO
TYC Sports
17.40 hs
Nacional B
ATLÉTICO PARANÁ VS. CHACARITA
Directv 610
19.00 hs
Fecha 23, Primera División
ATLÉTICO RAFAELA VS. UNIÓN
TV Pública
19.05 hs
Primera B
PLATENSE VS. ATLANTA
TYC Sports
20.15 hs
Fecha 23, Primera División
RIVER VS. TEMPERLEY
Canal 13
Fecha 23, Primera División
ESTUDIANTES VS. BOCA
Telefé
Rugby
13.40 hs
Top 12 de la URBA
ALUMNI VS. PUCARÁ
ESPN Extra
15.30 hs
Top 12 de la URBA
NEWMAN VS. HINDÚ
ESPN Extra
18.40 hs
Super Rugby
JAGUARES VS. SUNWOLVES
ESPN 2
Básquetbol
21.30 hs
NBA
GOLDEN STATE WARRIORS VS. UTAH JAZZ
ESPN
Boxeo
22.00 hs
SAÚL CANELO ALVAREZ VS. JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.
Space