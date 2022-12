Ya falta poco. Apenas unas horas. Esto va estar bueno. Acá, lo único que hace todo el mundo que sabe que soy argentino, es cargarme. Y voy a tener que preparame para después del partido: este lunes voy con la camiseta celeste y blanca que me regaló mi hermano Walter, o si no, me voy a tener que bancar las gastadas hasta el año que viene.

Una muestra es esta charla de café en la oficina:

Nicolas Brunet, riendo: "Después de Neymar y después de Cristiano Ronaldo, el que va entrar llorando a los vestuarios es Messi".

Massiga Sako: "Una cosa es segura, el equipo con la mejor defensa es el que va ganar, porque los dos equipos tienen una línea de ataque de fuego".

Laurent Lacoste: "Siii, ¡y tenemos un arquero de oro!".

Bastien Lafargue: "En todo caso será el PSG que va ganar" (Messi del lado argentino y Mbappé del francés)", riendo todos juntos.

Algunos otros no piensan mucho al respecto: hay quienes se han declarado en boicot contra Qatar por los hechos dados a conocer respecto al tratamiento de los obreros que han construido los estadios como así también las injusticias sobre los derechos de la liga LGBT.

Acá en Francia en la antesala del Mundial, como una muestra del descontento con Qatar, las asociaciones y organizaciones de gobierno como así también empresas de comunicación decidieron no instalar las conocidas "zonas de fans", donde se agrupa la gente para ver los eventos importantes. Estas zonas están equipadas con pantallas gigantes en diferentes ángulos para permitir a los presentes que vean los partidos.

Muchos bares pusieron grandes pantallas (inevitable porque los hinchas quieren ver los partidos, porque el fútbol en Francia es tan popular como en Argentina y sigue siendo, como decimos nosotros, una "pasión de multitudes") pero muchos otros no lo hicieron por adhesión al movimiento de protesta.

Sin embargo, como "les bleus" (los azules), como le dicen acá a la Selección, juegan la final y la obtención de la tercera estrella está en juego, hay ciudades que han decidido instalar esas zonas de fans.

En todo caso, todo el pueblo francés habla del Mundial y en eso nos parecemos mucho: todo el mundo opina y todo el mundo se vuelve DT de la Selección en estas ocasiones.

Sea lo que sea, los franceses nos tienen respeto y estima en muchos campos, no sólo en el fútbol (también en rugby).

Estas son algunas opiniones de personas que juegan en equipos locales de esta región:

Valentin Juredieu (mediocampista izquierdo en el club Elan Marivalois):

"Los miembros del club han programado de juntarse mañana (por hoy) directamente en la sede a partir de las 12,30 para comenzar con un aperitivo, y luego pasar a un asado a la francesa. La idea es tomarse el tiempo para picar algo, hacer un resumen de los partidos del Mundial y después soñar con el título. Va a ser un partido muy duro, va a haber muchos goles. Hay dos atacantes fenomenales: Mbappé y Messi. Las defensas de ambos equipos no son muy eficaces. Y hay dos grandes arqueros. "On vas les corriger à ces Bad Boys argentins" (ya les vamos a dar a esos chicos malos de Argentina). Mi pronóstico es 3 a 2 para Francia. ¿No te gusta? ¿Qué miras, bobo? (con acento francés y riéndose, porque el video de Leo Messi ha dado la vuelta al mundo y acá todo el mundo lo repite).

Abel Traoré-Nignan (mediocampista central en el club "AFBB" Avenir Football de Biars-Bretenoux):

"La angustia total. Estoy indeciso, no puedo decir quién va ganar. No es un partido fácil. Aunque hayamos visto algunos defectos en el equipo francés, hay una buena línea de ataque que vale por mucho. En mi opinión sólo la delantera nos puede hacer ganar el partido. No hay que olvidarse que el último partido del 2018 los argentinos no lo tomaron bien y ahora se van a querer tomar revancha. Pero no es igual. Ahora es una final.

Yo quiero que Francia gane. Si Messi repite su actuación con Croacia será duro. Creo que el resultado será 1 a 1 y terminarán a los penales. Eso sí, vamos a evitar de cantar "Venez divin Messi" en la misa (canto litúrgico en la misa del domingo)".

Bastien Lafargue (defensor líbero en el club Elan Marivalois):

"Esta final no será simple. Los argentinos tienen garra y están motivados ("avoir la gnaque", en occitano, que es la lengua regional de esta zona); por el contrario, no todos los integrantes del equipo francés tienen esa garra, depende del club donde juegan. Para los argentinos eso es natural. Yo pienso que tenemos que meter la presión a los argentinos. Puede ser un gran final. En realidad, era la final esperada. Mi pronóstico es un 3 a 1 para Francia, pero puede ser luego de la prolongación".

Como verán, los franceses están tan ilusionados como los argentinos. Son respetuosos del nivel de nuestra Selección pero no ponen en duda el triunfo de ellos. En París ya preparan todos los festejos nocturnos luego de ganar el título. No vaya a ser que terminen viendo el Obelisco porteño a pura fiesta. ¡Vamos Argentina!