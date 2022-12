La semana arrancó con dos novedades en el mundo de San Martín: la renovación de un defensor y la baja de un volante que duele porque fue uno de los que más rindió en la temporada pasada.

El que puso el gancho para continuar por una temporada más en el Verdinegro es Augusto Aguirre, defensor central que también puede jugar por la banda derecha. Su pase pertenece a River y actualmente se encuentra cedido a préstamo.

Augusto Aguirre

En el campeonato pasado Aguirre tuvo rendimientos correctos. Si bien no era considerado titular para el DT Raúl Antuña, era el primer recambio y en varios encuentros fue de la partida cuando los habituales centrales titulares no pudieron estar. Por ejemplo, tuvo continuidad cuando se lesionó Matías Escudero, uno que no seguirá en el club. Tampoco lo hará el capitán Jonathan Botinelli, otro que juega en el mismo puesto, por lo que asegurarse a Aguirre es una buena noticia en Concepción.

La mala tiene que ver con la salida de Tomás Fernández. Siempre rendidor, el volante por derecha era una de las figuritas a mantener pero la oferta que le hizo el club no lo convenció y seguirá su carrera en otro equipo. Fernández, con pasado en Boca y Tigre, se había presentado a entrenar la semana pasada, pero su desvinculación es un hecho. Una lástima para el flamante DT Andrés Yllana, puesto que el volante siempre aportaba en ataque, incluso llegando al gol, y también colaboraba en defensa.

Tomás Fernández

Respecto a las incorporaciones, el primer nombre que ya acordó su regreso al Verdinegro es el volante Nicolás Pelaitay, quien después de una temporada exitosa en Estudiantes de Caseros, llegando a la final por el segundo ascenso, decidió el regreso a San Juan y al club que lo formó como futbolista.

Con Pelaitay de regreso, en San Martín se esperan novedades tras el fin de semana ya que el cuerpo técnico que encabeza Yllana junto al manager del club, Raúl Antuña, tienen gestiones más que avanzadas para sumar elementos en el inicio de esta semana, la segunda de la pretemporada.

Respecto a las salidas, se confirmaron las de Sebastián Penco, Jonathan Botinelli, Matías Escuderom, Pablo Ruiz, Pablo Aranda, Felipe Dilena, Sebastián Ramírez, Nicolás Avellaneda.

Por otro lado, ya se sabía que los defensores Alejandro Molina y Dante Álvarez acordaron su continuidad, como así también el volante Sebastián González.