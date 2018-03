Descendió. Unión logró ayer su victoria más dolorosa y menos festejada en el Federal A, dado que pese a vencer en Mendoza a Gutiérrez no fue suficiente y perdió la categoría.

Poco más de 3 años y medio duró la incursión de Unión en el Federal A, torneo al que había llegado por invitación en junio de 2014 tras perder la final con Atlético Paraná, dado que ayer descendió en Mendoza pese a superar 1-0 a Gutiérrez. Es que los resultados de los demás partidos no lo favorecieron y por sólo un punto perdió su lugar en la tercera categoría más importante del fútbol argentino.



El Azul ganó los últimos tres partidos con una entrega y misión admirable, pero durante el campeonato dejó escapar puntos claves, atravesó crisis y hasta cambios de entrenador. Por lo que su descenso se da en un momento complicado y que lo condena aún más porque con la reestructuración impuesta por el Consejo Federal no habrá más Federal B y por ello el destino de Unión será el Torneo Regional Federal Amateur 2019 para el que ya tiene ganada una plaza. Mientras que este año sólo jugará en el Torneo Oficial local, donde está muy comprometido con los promedios y de no lograr una buena campaña también podría descender en el fútbol doméstico.



Para lograr la salvación, el conjunto de Villa Krause debía superar al descendido Gutiérrez y lo consiguió con el gol que convirtió Gianfranco Ottaviani, a los 30 minutos del primer tiempo. Pero a su vez dependía de los resultados de los partidos de Gimnasia de Concepción del Uruguay y San Lorenzo de Alem, con quienes llegó a la definición con diferencia de 2 y 1 punto por debajo. Aunque de nada sirvió la gran victoria de Unión, porque finalmente ganaron y mantuvieron la distancia en el puntaje.



Gimnasia venció 3-0, de local, a Defensores de Pronunciamiento y San Lorenzo superó 3-1 a Huracán Las Heras con lo que ambos mantuvieron la categoría. Mientras que junto a Unión, también descendieron Patria de Formosa y Mandiyú de Corrientes.



Una vez consumado el descenso de Unión, su entrenador Miguel González expresó su dolor por la pérdida de categoría: "Todos los jugadores lloraron porque este no era el final esperado, pero esto es fútbol y todo puede pasar".



Luego agregó que "se nos dieron los tres puntos en una cancha muy fea, pero los otros resultados nos jugaron en contra y el milagro no se dio". Por último, el "Torta" valoró que "cuando estuvimos con la soga al cuello reaccionamos, pero lamentablemente no alcanzó".