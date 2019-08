Chau espina. Universidad venció al San Juan RC como visitante, al revés de lo que ocurrió en la primera fecha del Reubicación.

En un mini-torneo como es el Reubicación de seis fechas que no brinda reparo para errores, la Universidad tenía toda la obligación ayer visitando en el clásico doméstico al San Juan RC. Y cumplió con su misión de sumar una victoria clave buscando acomodarse en las posiciones. Fue 33-26 para los Patos, dejando los piuquenes la chance de sumar un punto bonus y así quedar ambos equipos sanjuaninos igualados en la zona con 9 unidades.



La tabla marca una inmensa paridad cuando aún restan dos fechas por disputarse, ya que el líder Nequén tiene 11 puntos y el escolta, CPBM, acumula 10.



Universidad contó con la figura de su apertura Juan Landa para sumar una victoria que se le había negado en el bautismo del Reubicación cuando recibió al San Juan en Pocito.



Esta vez la historia se invirtió y el festejo resultó para los conducidos por Héctor Gómez. Los tries visitantes fueron anotados por Javier Miadosqui, Ivo Rodríguez y Leopoldo Mas.



Landa, con su puntería, le aportó al equipo nada menos que 18 puntos. Del lado del San Juan, los tantos fueron marcados por los tris de Luis Enrique, Carlos Castro y Emanuel Reinoso; Castro también contribuyó con una conversión y dos penales; mientras que Santiago Gallardo aportó un penal.



En la quinta fecha, Universidad recibirá a Neuquén y el San Juan visitará a CPBM.



El seleccionado argentino de rugby Los Jaguares XV, con el sanjuanino Juan Pablo Castro de titular como fullback, derrotó por 37 a 27 a Valke, equipo local, y se clasificó finalista del torneo de la First Division de la Currie Cup, certamen sudafricano de este deporte.



Los Jaguares, que se imponían en la primera etapa por 13 a 10, disputarán la final del torneo frente a Griffons que venció categóricamente a Eastern Province por 62 a 31.

Mundial: Inglaterra asusta

El seleccionado de Inglaterra, rival de la Argentina en el próximo Mundial de Japón 2019, venció categóricamente al de Irlanda por 57 a 15, encuentro amistoso disputado en el estadio Twickenham de la ciudad de Londres.



El partido, preparatorio para el Mundial de Japón 2019 que se realizará entre el 21 de septiembre y el 2 de noviembre, tuvo un parcial de 22 a 10 para los ingleses.



En tanto, Francia, otro de los seleccionados que se medirá con Los Pumas en el próximo Mundial, perdió con Escocia 17 a 14. El encuentro se disputó en el estadio Murrayfield de la ciudad de Edimburgo.



El conjunto francés derrotó el sábado pasado a Escocia por 32 a 3, en Niza.

VOLVER