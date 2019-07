Entrega. Universidad dejó todo pero no le alcanzó para superar a Marista. Ahora los sanjuaninos buscarán subir al tercer escalón del podio (foto: Diario Uno).

²Universidad lo buscó, pero no pudo superar a su rival y de esta manera quedó fuera de la final del Top 8 del rugby cuyano, tras afrontar ayer la semifinal frente a Marista, en Mendoza. Los Patos cayeron por 26 a 16, en partido disputado en cancha de Liceo.

De esta manera, Los Curas afrontarán la final ante Los Tordos, que el sábado pasado había eliminado a Liceo; mientras que Universidad jugará por el tercer puesto frente a Los Clavos.

La derrota, pese a que aún resta un encuentro, no opaca la buena campaña de Universidad, que tras casi dos décadas volvió a disputar semifinales de un torneo cuyano; a la vez que lo consiguió nada menos que en la primera temporada luego de lograr el ascenso en 2018.

Universidad no jugó mal, pero en un partido parejo y apretado su rival fue más efectivo y se quedó con el tercer juego que Los Patos y Curas disputaron esta temporada, en todos los casos con victoria mendocina.



Los tantos de los sanjuaninos incluyeron un try del ingresado Alan Pedrol, además de las patadas de Juan Landa y Rafael Lértora. En Marista, el fullback Santiago Dora sumó dos ensayos, Francisco Frugoli aportó un drop y Maximiliano Filizzola completó el marcador con tres penales y dos conversiones.

Por 2do año consecutivo hubo un equipo local en semifinales.

Así, Los Patos ahora buscarán conseguir un lugar en el podio y clasificar al Torneo del Interior B. Y para eso la semana que viene deberá enfrentar a Liceo, que terminó cuarto en la fase regular. En cuanto a los antecedentes entre estos dos equipos, UNSJ le ganó en Mendoza en la fecha 7 por 29 a 24; mientras que en la vuelta Liceo se tomó revancha y en Pocito (fecha 14, hace unos días) se impuso por 33 a 11.