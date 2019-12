Con sufrimiento, como agregarle un plus emotivo al final. Así, de esa manera Centro Valenciano logró su clasificación a las semifinales del XXX Encuentro Internacional de hockey sobre patines en categoría Mini denominado "Francisco Montes". El de La Barraca selló su clasificación tras vencer en el alargue a Barrio Rivadavia al que venció por 4 a 3 que le permitió seguir en camino buscando la revancha.



Es que Valenciano fue finalista el año anterior cuando cayó ante Concepción. Anoche, en el estadio Aldo Cantoni que lució con una gran cantidad de público, el de La Barraca tuvo una noche sufrida, arrancó ganando pero el Celeste revirtió el marcador, luego Valenciano lo igualó a un segundo del final y en el alargue pudo lograr su clasificación.



Teniendo como pieza relevante a Juan Ignacio Quiroga, Valenciano comenzó ganando de entrada con dos goles del Juani, pero se quedó y Rivadavia nunca bajó los brazos, por eso llegó al descuento con gol de Geremías Farjat que abrió la esperanza a falta de 9 minutos para el entretiempo. En el complemento, nuevamente Valenciano aumentó la diferencia y con el 3 a 1 las cosas no se acomodaron porque Trigo con sus dos goles para el de la Avenida llegó a la igualdad. No conforme con eso, Barrio fue por más y volvió a golpear con gol de Stefano Olivera cuando faltaban tres minutos para el final. Cuando parecía que el triunfo sería Celeste apareció Quiroga para marcar el 4-4 e ir al alargue. Ahí, Alejo Veja se encargó de marcar el 5 a 4 que terminaría siendo el decisivo y el que les permitió seguir en camino.



Antes, el primero en sacar pasaje a las semifinales fue Richet y Zapata, quien selló su clasificación con goleada incluida por 8 a 1 ante Sarmiento de Albardón y después Olimpia Blanco también clasificó tras vencer a Banco Hispano Rojo por 6 a 3.



Hoy las semifinales se darán a las 20 con Valenciano-Olimpia Blanco, mientras que a las 22 Richet se enfrentará ante el ganador del duelo que anoche al cierre de esta edición mantenían Bancaria y Estudiantil.



Por la Ronda de Plata, se dieron los siguientes resultados. Social San Juan avanzó tras vencer a Huracán de Parque Patricios por 2 a 1, mientras que Caucetera también avanzó eliminando a San Martín de Mendoza por 4 a 3. Concepción Blanco se impuso ante IMPSA por 5 a 0. Entre las chicas por esta misma ronda, Murialdo se impuso ante León Prado por 3 a 1, Aberastain le ganó a Vélez Sarsfield por 4 a 2 y Concepción le ganó a Huarpes por 2 a 0.



Por la revancha. Los chiquitos de Valenciano el año pasado se quedaron con ganas de festejar y este año buscarán eso. Anoche dieron una muestra de carácter eliminando a Barrio Rivadavia en un apasionante encuentro. A lo grande. Las chicas de Barrio Rivadavia eliminaron a la UVT en los penales y avanzaron a semifinales de la Copa de Oro.



A las 20 y a las 22 serán las semis que definirán los finalistas que lucharán por la Copa.

Barrio Rivadavia

Los pequeños del Celeste rivadaviense son Juan Ignacio Moreno, Jeremías Farjat, Stéfano Olivera, Valentín Nuñez, Bemjamín Trigo, Thiago Bustos, Enzo Arias, Thiago Silva, Leonel Jofré y Jeremías López. Son dirigidos por Fabián Mazzochi.

Centro Valenciano

Los pequeños de La Barraca son Germán Nievas, Javier Ferrer, Alejo Beja, Valentino Flores, Maximo Hurtado, Ramiro Castro, Joaquín Moreira, Fabricio Giro Lampasona, Juan Ignacio Quiroga y Juan Cruz Pavia. El director técnico es Eduardo Ochoa.