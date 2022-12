El entrenador del seleccionado de Países Bajos, Louis Van Gaal, respondió ayer la crítica que recibió por parte del argentino Ángel Di María, quien lo había elegido como el peor de su carrera cuando coincidieron en Manchester United.

En la conferencia de prensa previa al partido, el experimentado entrenador admitió que no le gustó que "Fideo" lo tilde de esa manera.

"No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien", manifestó Van Gaal, quien también dio detalles de lo que fue ese paso de Di María por el equipo inglés.

"Podría contarles una situación parecida con un jugador que entreno ahora en la selección: con Memphis (Depay) pasó lo mismo en el United y ahora nos besamos en la boca de lo que nos queremos aunque acá no lo haremos", dijo Van Gaal mientras su dirigido se tomaba la cara.

"Di María es simplemente un buen jugador de fútbol pero tuvo problemas personales. Le entraron a la casa a robar y eso afectó su nivel en el momento que lo dirigí", recordó el veterano DT, de 71 años.

Tiempo atrás, Di María había elegido a Van Gaal como el peor DT de su carrera ya que si "hacía goles o daba asistencias" después de los partidos lo hacía "mirar videos" de los errores que había cometido durante el encuentro.

Van Gaal dirigió a Di María en la temporada 2014/15 en Manchester United y el rosarino jugó un total de 32 partidos, con 4 goles y 11 asistencias.



Luchador

A Louis Van Gaal le diagnosticaron cáncer de próstata invasivo, una dolencia tremenda. Justo tres meses después el técnico fue llamado por tercera vez en su carrera para dirigir al seleccionado neerlandés. Tras aceptar y con el objetivo que los jugadores no se enteraran, Van Gaal hizo sesiones nocturnas de quimioterapia. Hoy el técnico superó la afección.