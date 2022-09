La etapa clasificatoria llegó a su fin. Ya están los clasificados para los Play-Off. Empieza otra historia. Seguramente más apasionante. Con los partidos de ante noche se completó la 20da. fecha del torneo "80´ Aniversario de la FSP" del hockey sobre patines sanjuanino. Lomas de Rivadavia, SEC, Valenciano, Concepción, UVT, Hispano, Olimpia y Social, en ese orden, son los ocho que estarán presentes en la nueva instancia que comenzará el martes. Serán los primeros partidos de cada cuarto de final en la cancha del mejor clasificado (ver infografía). Para las revanchas cambiarán de escenarios. Y, si se necesita un tercer partido, volverán a la cancha del mejor ubicado en la ronda inicial.

Los cruces serán: Lomas vs. Social; SEC vs. Olimpia; Valenciano vs. Hispano; y Concepción vs. UVT.

Los resultados de la última fecha de la fase clasificatoria son: Médano de Oro 2-Huarpes 6; Richet y Zapata 4-B´ Rivadavia 4; Sarmiento 2-Caucetera 3; Estudiantil 2-Colón 1; Valenciano 11-Media Agua 1; Estudiantil Sub-23 2-Olimpia 5; Social San Juan 4-SEC 6; Lomas de Rivadavia 3-Hispano 1; UVT 8-Bancaria 6; Concepción 6-Aberastain 4.

Por otro lado, en el torneo local de hockey femenino están son los resultados de la última fecha disputada: UVT 5-Social 2; Huarpes 3-Valenciano 5; Richet 3-Bancaria 2; SEC 2-Unión 2; y Aberastain 5-B´ Rivadavia 1. Libre quedó Concepción.