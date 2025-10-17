A 48 horas del debut en el Regional, Desamparados incorporó un arquero y ¿se suma un ídolo al plantel? Se trata de Alex Verón que viene de jugar en Cipolletti de Río Negro y que se convirtió en la quinta incorporación del Víbora.

A dos días del debut en el Torneo Regional Amateur, Sportivo Desamparados continúa reforzándose y durante la tarde del jueves se oficializó la llegada de un arquero que se convirtió en la quinta incorporación para el conjunto que dirige Gerardo Pinto. Se trata de Alex Verón, un arquero que viene de jugar en Cipolletti de Río Negro y que en San Juan pasó por Trinidad. Pero esa no es la única novedad en Puyuta, ya que el jueves este medio pudo conocer que Lucas Ceballos se entrenó junto al plantel, ¿cuál es el motivo de la incorporación del ídolo puyutano?

Verón tiene 26 años, mide 1,76 metro y llega desde Cipolletti de Río Negro, se suma al Víbora para competir mano a mano el puesto con Facundo Désima. La flamante incorporación tuvo paso hace unos años por San Juan siendo jugador de Trinidad, también jugó en La Amistad de Río Negro, Deportivo Roca y Club Ferrocarril Sud.

De esta manera, el arquero se convierte en la quinta incorporación del Víbora. Antes se habían sumado Leandro Basán, delantero de 35 años que viene de jugar en el Cajamarca de Perú; Horacio Malinar, un volante derecho mendocino que llega de FADEP; Martín Ozán, delantero que llega de Sportivo 9 de Julio y Paulo Garín, volante externo que llega de Aberastain de Pocito.

¿Se suma Lucas Ceballos?

Una noticia que seguramente caerá bien en el mundo puyutano. En las últimas horas este medio pudo conocer que Lucas Ceballos, el último ídolo contemporáneo de Sportivo Desamparados se sumó al plantel que se prepara para el debut en el Regional a disputarse este domingo ante Colón Junior.

La incorporación del lateral derecho que disputó su último partido en la final ante Ben Hur en Pergamino que dejó a Desamparados en las puertas del ascenso tiene una explicación. Según pudo averiguar DIARIO DE CUYO, la dirigencia del Víbora tiene la intención de despedir dentro de una cancha a Ceballos. El exGodoy Cruz que anunció su retiro del fútbol a la semana de haber perdido la final por el ascenso, fue uno de los impulsores para el armado de la lista que terminó siendo Comisión Directiva y que hoy tiene como presidente a Martín Sassul.

En tanto, Ceballos junto a los otros ídolos Emanuel Guirado y Silvio Prieto, se encuentran trabajando dentro del club pero en el área netamente futbolística y de formación. Lucas incluso actualmente ocupa un cargo en la Comisión siendo primer vocal titular. Según se supo fue por insistencia de ellos que el lateral derecho se sumara al plantel que conduce Pinto para aportarle en la parte grupal, sobre todo por el sentido de pertenencia que puede aportar Ceballos al grupo humano y porqué no, sumarse a la formación cuando Pinto lo requiera y si el torneo lo amerita.

Si bien no está definido si jugará algún partido, en Desamparados por lo pronto sumarán a Lucas Ceballos a la lista de buena fe e intentarán convencerlo para que se calce los cortos y pueda despedirse dentro de una cancha y en el club de sus amores, como se lo merece.