Andes Talleres se tomó revancha y esta vez se quedó con el título El equipo mendocino, que en la edición pasada había perdido la final, se mostró firme y le ganó a Hispano por 3-0 para consagrarse como el nuevo campeón.

Andes Talleres de Mendoza se había quedado con un mal gusto en la edición pasada del Campeonato Panamericano de hockey sobre patines, varones Seniors, al perder ante los chilenos de San Jorge. En la noche de este sábado, ante una gran concurrencia en el mítico estadio Aldo Cantoni, se tomó revancha y con total autoridad derrotó 3-0 a Hispano de San Juan para consagrarse como el nuevo campeón de este torneo internacional. Así irá con plena alegría a la próxima edición del Mundial de Clubes, torneo al que también irá Hispano.

Fue el sábado perfecto para el “Matador” mendocino. El partido, se sabía, iba a tener un trámite intenso y parejo. Y así fue nomás tanto que el primer tiempo se cerró con un 0-0 demostrativo de lo que estaba pasando en el juego. La marca de ambos prevaleció sobre lo que podían crear en ataque. En Hispano el gran trabajo de Franco Gómez y Santiago Balmaceda marcó el ritmo. También la capacidad de organización de Víctor Bertrán. Y en la visita, la entrega de Enrique Muzzio y Ezequiel Tamborindegui resultó vital. Ambos se toparon con las atajadas de los arqueros Morón y Ramella, que también se destacaron.

Lo mejor se dio en el complemento. Andes Talleres bajó en parte su ritmo. Hispano lo aprovechó y emparejó el juego. Pero cuando menos se lo esperaba llegó la apertura del marcador en favor del equipo mendocino. Luego de una gran jugada individual de “Eze” Tamborindegui y un rebote del arquero Ramella, Enrique Muzzio la mandó al fondo. Iban 18 minutos y el gol lo sintió demasiado Hispano. Tanto que dos minutos después el propio Muzzio le dio fuerte tras un rebote y elevó la cuenta. Y, en película repetida, en otra contra Valentino Rossignoli hizo una de lujo y cerró con el 3-0 con que se cerraría el tablero.

Gran victoria de Andes Talleres. Con total autoridad y merecimiento. Hispano fue un digno rival, pero el título se lo llevó el mejor.