Argentina prepara su segunda presentación en el Mundial Sub-20 contra Australia Este miércoles, a las 20, el equipo de Diego Placente jugará ante los Oceánicos en Valparaíso.

Argentina Sub 20 inició su camino en el Mundial que se disputa en Chile con una victoria clave ante Cuba por 3-1. Bajo la conducción de Diego Placente, el equipo nacional integra el Grupo D junto a Nueva Zelanda, Italia y el conjunto caribeño, en una competencia que comenzó el 27 de septiembre y que se extenderá hasta el 19 de octubre.

Con el debut positivo en el bolsillo, la “Albiceleste” se prepara para enfrentar a Australia el este miércoles 1 de octubre, desde las 20, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El cierre de la fase de grupos será el sábado 4 de octubre, en el mismo horario y estadio, frente a Italia, uno de los rivales más duros de la zona. El objetivo inmediato del plantel es asegurarse un lugar en la siguiente instancia y llegar con rodaje a los cruces decisivos.

El entrenador Diego Placente no podrá contar con el defensor Santiago Fernández porque fue expulsado en el primer juego. En contrapartida, el delantero Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel, es probable que sume sus primeros minutos tras haberse incorporado al equipo poco antes del primer cotejo.

Los oceánicos, por su parte, comenzaron la Copa del Mundo con una derrota ante Italia 1 a 0 y necesitan sumar para salir del último puesto que comparten, de momento, con los cubanos. Incluso aun cayendo contra la Argentina, llegarán a la última jornada con posibilidades de meterse en la próxima etapa.

El combinado dirigido por Trevor Morgan accedió a la cita ecuménica como ganador de la Copa Asiática Sub-20 y disputa un Mundial después de 12 años. A principios del 2000 era un habitual competidor y, también, favorito al título. Actualmente, su principal figura es Paul Okon-Engstler, mediocampista nacido en Bélgica mientras su padre, exfutbolista y con pasado en la selección australiana, militaba en Oostende.

El seleccionado argentino entrenará en la tarde de este martes en Valpo y habrá atención a la prensa.