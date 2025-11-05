Argentina ya tiene su nueva piel para afrontar el Mundial 2026 AFA presentó la nueva camiseta del seleccionado que rinde homenaje a las tres estrellas conseguidas.

Argentina tiene confirmada la indumentaria con la que afrontará la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos-México-Canadá 2026. En las últimas horas, la indumentaria que viste al elenco nacional publicó cuál será la camiseta titular el elenco albiceleste dirigido por Lionel Scaloni, que parte como uno de los favoritos para levantar el trofeo que ya alzó en Qatar 2022.

La camiseta titular rinde homenaje a los momentos más emblemáticos de su trayectoria mundialista. Las clásicas franjas verticales presentan ahora un efecto de tres tonos de celeste, evocando las camisetas utilizadas en las conquistas de 1978, 1986 y 2022. Un detalle adicional se encuentra en la parte posterior del cuello, donde se inscribe en negrita “1893”, el año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De acuerdo con la página oficial de Adidas, la flamante camiseta -que tiene dos versiones, una “fan” y otra “jugador”- estará disponible a partir de este jueves a las 6 de la mañana en la página web de la compañía y en tiendas oficiales.

Lionel Messi, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez fueron algunos de los protagonistas que posaron con la nueva indumentaria. El arquero lució una camiseta oscura que, a priori, sería una de las que utilizarán los arqueros. El equipamiento titular será acompañado por un short azul con tiras celestes a los costados.

“Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA”, indicó la marca que viste hace tiempo a los jugadores. Como particularidad, cada una de las tres estrellas por los campeonatos mundiales obtenidos por la selección lleva impresa cada año: 1978, 1986 y 2022.

La Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio del 2026, pero la Selección conocerá su grilla de partidos este viernes 5 de diciembre del 2025 cuando se realice el sorteo en el Kennedy Center de Washington DC. A la espera de conocer cómo será la remera alternativa, el estreno de la nueva casaca podría darse el próximo viernes 14 de noviembre en el último amistoso del año ante Angola en Luanda.

El regreso de la Selección a los Mundiales en Alemania 1974 (tras la ausencia en México 1970) marcó un hito en la historia de su indumentaria: por primera vez, la camiseta lució el logo de un sponsor, con Adidas como protagonista. Este modelo se distinguió por sus franjas anchas y un cuello en V, inaugurando una relación que se mantendría durante décadas.