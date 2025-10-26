Boca Juniors se pone al día en el Torneo Clausura de AFA visitando a Barracas Central Este lunes, a las 16, en el estadio Chiqui Tapia jugará el postergado por la muerte de Russo.

Boca enfrentará a Barracas Central en el postergado partido de la duodécima fecha del Torneo Clausura, por el fallecimiento del ex-entrenador Miguel Ángel Russo, en busca de un lugar en los puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

El duelo se llevará a cabo este lunes a las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con el equipo de Ruben Darío Insua como local, con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina y Silvio Trucco como el encargado del VAR. El partido será transmitido por ESPN Premium.

Boca llega al partido tras perder 2-1 con Belgrano, resultado que complicó su clasificación a la Copa Libertadores, por lo que se volvió un objetivo crucial para el elenco xeneize.

Con 50 puntos, el equipo ocupa el quinto lugar en la tabla anual, detrás de Rosario Central, River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra y una victoria lo devolvería al segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

En el Torneo Clausura, se ubica décimo en la Zona A, aunque un triunfo lo podría colocar tercero y un empate quinto. Claudio Úbeda no contará con Rodrigo Battaglia por un desgarro y su lugar sería ocupado por Milton Delgado.

El chileno Williams Alarcón ingresaría por Brian Aguirre en el mediocampo derecho, mientras que el uruguayo Edinson Cavani sigue lesionado y quedó fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo.

Barracas Central empató con Tigre tras recibir un gol sobre el final y quedó séptimo en la Zona A con 18 puntos, mientras que en la tabla anual ocupa el décimo lugar, a uno del último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana, torneo al que busca acceder por primera vez.

El equipo del “Gallego” Insua atraviesa su peor racha del Clausura: no gana desde el 29 de agosto ante Newell’s, acumulando una derrota y cuatro empates consecutivos.