El Catita Moreno, un manual del fútbol a disposición de todo San Juan Jugador, formador, motivador. La calle lo moldeó y hoy apunta al crecimiento de todos los proyectos.

Una tía suya, vecina de la vieja calle Chile, en el corazón de Concepción, lo bautizó como Catita. Ya nunca más se lo conoció como Hugo Moreno, pasó a ser El Catita. Un alumno de la vida que de la mano del fútbol superó todas las falencias, con apenas el primer grado de escolaridad terminado, fue avanzando: 20 años de futbolista, 25 años de formador de chicos en sus escuelas y su academia, coach personalizado, asesor futbolístico en el municipio de Rawson y empresario turistico. Polifacético. Original y espontáneo. Un manual de fútbol que San Juan no termina de valorar pero que bien sirve conocerlo más para encontrar la dimensión exacta del Catita Moreno.

Su carrera de futbolista comenzó temprano. A los 15 años, el club de enfrente a su casita de adobes que hasta se incendió y lo marcó para siempre, lo puso en Primera. Empezaba así la historia de amor entre El Catita y Peñarol. Su debut fue ante Alianza y de mañana. No se olvida más. Desde ahí, un derrotero que lo tuvo en varios clubes de San Juan: Villa Obrera, Colón, Alianza, San Lorenzo de Ullum, Sport Argentino de Albardón. Pero su momento más brillante fue en Mendoza con cinco años de grandes campañas en Independiente Rivadavia. Pintaba para el gran salto a Primera División pero una seria lesión de rodilla, lo sacó de esa cartelera.

Catita Moreno

‘Peñarol es mi casa y mi escuela. Arranqué chico, le di mucho. Con mi pase se pudo cerrar el predio y otras obras grandes. En La Lepra pasé mi mejor ciclo como futbolista. Jugué finales por ascensos, gané varias cosas. Ser futbolista me salvó de muchas cosas de la calle. Apenas tenía primer grado y por amar tanto la pelota, no terminé en otras cosas. Soy un agradecido de haber sido futbolista’, recordó Catita.

Llegó luego la etapa de formador. Una fase de su vida que arrancó de casualidad por el pedido especial de un papá, que era gerente de Panasonic, que le pidió que le enseñara a su hijo. Fueron 25 años, hasta tener su Academia Catita Moreno y hacer escuela en Peñarol: ‘Ayudar en la formación de los chicos es algo que me apasiona. Yo les cuento lo que fue mi vida. Lo que no tuve, lo que me faltó y lo que el fútbol me dio. Les hablo de superación, de exigencia, de responsabilidad más allá de enseñarles a cabecear o patear un tiro libre. En los clubes de San Juan hacen falta maestros, ídolos que le dejen esas enseñanzas a los chicos. Hoy, solamente estoy dando charlas motivacionales y trabajo en proyectos personalizados como un pibe que se va al Sevilla de España. Ser formador es una palabra grande, yo solo les paso lo que viví y eso sirve’.

Después de la salida de Peñarol y sus Inferiores y Escuela, Catita pasó por varios proyectos. Amigo personal de Ricardo Bochini, con vínculos en Buenos Aires, fue parte de la película alternativa de Diego Maradona, Pelusa Eterno, con Goyo Carrizo y cada vez que llega a San Juan, Víctor Hugo Morales lo busca para el sagrado paso por la Difunta Correa. En paralelo, la vida del Catita pasó por incursionar en la hotelería y su Stud El Rocío, en pleno corazón de Villa Hipódromo en Rawson, es el fruto de ese laburo incansable.

‘El fútbol es mucho pero la vida sigue y no me podía quedar de brazos cruzados. Se armó el proyecto del hotel en la Villa Hipódromo donde reciclamos viejos stud de caballos para tener hoy un predio familiar con pileta, asador, horno, salón de eventos y muchos servicios más. Es mi gran orgullo. Se lo que me costó todo esto. Siempre vienen pasajeros vinculados al deporte: gente del bicicross, del futsal de San Lorenzo, por ejemplo’.

Como técnico, Catita Moreno trabajó en Sarmiento de Zonda a principios de este año y luego, se metió en el trabajo de asesoramiento futbolístico de Rawson coordinando la relación del municipio con todos los clubes del departamento: ‘Carlos Munizaga me convocó y he tratado de poner toda mi experiencia para enlazar lo que hace el municipio y lo que necesitan los clubes. Estamos avanzando y a uno eso lo motiva’.