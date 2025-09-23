Ya con los tiempos sobre la hora y conociendo que habrá numerosa participación de sanjuaninos en el Regional Amateur, desde la Liga Sanjuanina de Fútbol programaron doble fecha para apurar el Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División. La 12da y 13ra fecha se jugarán entre este sábado y el miércoles próximo.
A continuación el detalle:
Fecha 12
Sábado 27 (17hs)
- Alianza vs Marquesado
- San Lorenzo vs Juv.Zondina
- Sarmiento vs Aberastain
- Minero vs Trinidad (cancha: Juv.Unida)
Domingo 28 (17hs)
- Atenas vs Villa Obrera
- Carpintería vs Sp.9 de Julio
- Desamparados vs López Peláez
- Rivadavia vs Peñarol
Domingo 28 (17:30hs)
- Unión Villa Krause vs Colón Junior (cancha: SJ del Bicentenario)
Libre: Arbol Verde
La fecha 13
Miércoles 1 de octubre (17hs)
- López Peláez vs Rivadavia (cancha: SJ Bicentenario)
- Trinidad vs Desamparados
- Aberastain vs Minero
- 9 de Julio vs Sarmiento
- Juventud Zondina vs Carpintería
- Villa Obrera vs San Lorenzo (cancha: a confirmar)
- Colón Junior vs Atenas
- Marquesado vs Unión
- Arbol Verde vs Alianza
Libre: Sp.Peñarol