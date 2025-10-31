El inicio del ciclismo rutero, Regional Amateur y hockey: lo más destacado de la agenda deportiva en San Juan Durante viernes, sábado y domingo habrá múltiples actividades deportivas para disfrutar. Rugby, maratón y MTB también tendrán acción.

Durante el fin de semana en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. La final de la Superliga masculina y el inicio del Panamericano de hockey sobre patines parten en el centro de la escena, aunque también el inicio de la temporada de ciclismo de ruta y la segunda fecha del Torneo Regional Amateur también aparecen como una invitación imperdible para el fin de semana.

A continuación el detalle de cada una de las actividades deportivas en San Juan durante viernes, sábado y domingo.

Hockey sobre patines

Campeonato Panamericano de Clubes y Selecciones – San Juan 2025

La primera quincena de noviembre 2025 tendrá a San Juan como ciudad protagonista del hockey sobre patines en el continente. En líneas generales participarán 1250 deportistas, de las cuales 800 vendrán desde otros puntos y generarán un impacto económico en la sociedad sanjuanina. Habrán hockistas mujeres y hombres, de categorías Sub 19 y Senior, con más de 60 clubes y cinco selecciones nacionales. Los mejores clubes y selecciones clasificarán a los mundiales del año entrante.

Superliga Masculina

Este viernes 31 de octubre a las 22:00, Valenciano y Richet Zapata jugarán el partido desempate que definirá al campeón de la temporada 2025. El escenario para la gran final será el estadio cubierto Aldo Cantoni.

Ciclismo

De montaña | Desafío Valle de la Luna 2025

La tercera edición de la carrera se celebrará en el Parque Provincial Ischigualasto, Valle Fértil, este sábado 01 de noviembre, a partir de las 18:00.

De ruta | Libres y Máster

Este sábado 01 de noviembre se disputará la 10° Doble Cochagual. La concentración será a las 14:30, en Calle Zapata a 300 metros de Ruta 20. La largada será en el mismo lugar, desde las 15:30.

De ruta | Federación Ciclista Sanjuanina

La temporada sanjuanina 2025-2026 iniciará este domingo 02 de noviembre en Sarmiento. La concentración será a las 10:30 en Plaza Dominguito, frente a la Municipalidad, en Media Agua. El fixture del campeonato tuvo modificaciones.

Fútbol

Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026

Los once equipos masculinos de San Juan jugarán este fin de semana la segunda fecha de esta competencia. Actualmente, están en la primera ronda de la Región Cuyo de este torneo, la cuarta categoría del fútbol argentino, para las instituciones indirectamente afiliadas a AFA.

Sábado 01/11

17:30 | Colón Junior vs. Peñaflor. Árbitro: Pedro Coria.

Domingo 02/11 – 17:00

General Belgrano (Sarmiento) vs. Paso de los Andes (Albardón). Árbitro: Luis Levis.

Árbol Verde (Jáchal) vs. General Sarmiento (Sarmiento). Árbitro: Jesús Allegue.

Alianza vs. Desamparados. Árbitro: Agustín Lira.

Marquesado vs. Unión VK. Árbitro: Rubén Fernández.

Liga Sanjuanina de Fútbol

Segunda División – Masculino: programación de una nueva fecha para la Zona Ascenso y Reválida.

Sábado 01/11

11:00 | Juventud Ullunera vs. Juventud Rivera.

17:00 | Los Pumas vs. Punteto en López Peláez.

17:00 | Recabarren vs. Defensores de Los Andes.

17:00 | El Globo vs. Defensores de Argentinos.

17:00 | Centenario Olímpico vs. Libertad Juvenil.

Domingo 02/11 – 17:00

Del Bono vs. Rawson Junior.

Juventud Unida vs. Sp. Federico Picón

Villa Hipódromo vs. Unión San Damián.

Running

Maratón de la Esperanza: la carrera será el domingo 02 de noviembre, con concentración a las 08 horas frente a la Catedral de San Juan. La largada será a las 8:30. Las distancias serán tres: 3K, 5K y 10K. Organización: Asociación Civil de Nadadores.

del Club Deportivo Angaco: la carrera también será este domingo 02 de noviembre, con concentración desde las 8:00 y largada a partir de las 9:00. El punto de encuentro será el Club Deportivo Angaco. Las distancias serán de 6K y 12K.

Rugby

Unión Argentina de Rugby

Torneo Argentino Juvenil M17

El equipo masculino representativo de San Juan debutará este fin de semana en el certamen nacional, cuya instancia final se disputará en nuestra provincia, a mediados de noviembre. Por lo pronto, el debut será este sábado 01 de noviembre, desde las 16:00, ante Nordeste, en cancha de Huazihul, en Rivadavia, con arbitraje de Francisco Nanclares.

Unión de Rugby de Cuyo

Torneo Regional

Copa Oro: el San Juan Rugby Club disputará semifinales en categorías juveniles. La Preintermedia jugará el domingo 02, a las 12:30, ante Los Tordos en Mendoza; y la Intermedia jugará ante Liceo, en Los Tordos, desde las 14:30.

Copa Plata: Jockey Club jugará un partido muy importante por la reválida con aspiraciones al ascenso. El encuentro será este domingo 02, a las 13:00, ante Club Personal Banco Mendoza en cancha de Liceo. Por otro lado, Alfiles recibirá en su anexo a Tacurú, el domingo 02 a las 14:30.

Unión Sanjuanina de Rugby

Infantil: el encuentro provincial de este fin de semana será el domingo 02, desde las 10:30 horas, en la Universidad Nacional de San Juan, con participación de todos los clubes, desde la categoría M5 a M11