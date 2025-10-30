El Trail Run El Leoncito tiene cupos disponibles para ser parte de una carrera con historia El 22 de noviembre, Barreal vivirá la fiesta del deporte en un predio sensacional.

San Juan y su mapa invitan al deporte aventura y se acerca ya un evento histórico para el deporte de la provincia. Y es que el 22 de noviembre próximo, en el Parque Nacional El Leoncito, en Calingasta, se correrá la primera prueba atlética dentro de su magnífica postal.

Se trata del Desafío de Trail Running al Parque Nacional El Leoncito en tres distancias 10 , 21 y 42 km cada una tiene nombre de animal. En los 42 km llegarán a los 3600 metros de altura en el Tontal. La largada y llegada serán dentro del Parque Nacional.



Además de lo competitivo, los organizadores encabezados por Pablo Galoviche remarcaron los beneficios de las carreras de trail en parques nacionales: Promoción del deporte al aire libre y un estilo de vida saludable. Fomento del turismo y la economía local. Difusión de la belleza natural y la importancia de la conservación.

Creación de conciencia ambiental entre los participantes. Fortalecer la imagen del evento como una propuesta eco-consciente y

vinculada a la naturaleza.

Con las inscripciones abiertas siendo posibles realizarlas en la página de la carrera en Instagram o de modo presencial en Vyper, la organización remarcó que la acreditación para los competidores será el día 22 de noviembre en las oficinas de Caterwest en Barreal.



Galoviche realizó el relevamiento de los circuitos y el diseño de cada una de las categorías, destacando que cada una de las distancias lleva el nombre de los animales que habitan el parque. La Choique tiene un desafío de 10K, la Puma propone 21K y la Guanaco llega a los 42K con la idea de terminar en El Tontal y tener la panorámica total del Parque El Leoncito.

MIRA TAMBIÉN Tiradores de San Juan estarán presentes en un campus y encuentro nacional en La Rioja

‘Estamos muy entusiasmados. Es histórico que un parque nacional albergue una prueba de trail running. Es un escenario espectacular y tenemos muchas expectativas. Ya han confirmado la participación los mejores exponentes de la disciplina en San Juan. Hay cupos aún y seguramente, en las semanas que restan se terminarán completando’ añadió Galoviche en medio de todo el trajín que implica armar una carrera de este nivel.