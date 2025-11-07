Fiebre de Kick Boxing y Full Contact en el mítico estadio Julio Mocoroa Este domingo, gran festival interprovincial en la calle Mendoza, de Concepción.

No será un fin de semana más para los amantes de los deportes de contacto como el Kick Boxing y el Full Contact y es que de la mano de la Asociación Sanjuanina de esa especialidad Destreza Argentina, el Club Julio Mocoroa tendrá acción de la buena con la nueva edición del Cuyo Combat Glory.

Será un festival completísimo que además del Kick Boxing y del Full Contact ofrecerá otras disciplinas como K1 Style y Ligah Contact. Lo mejor de todo este espectáculo pasará por la presencia en suelo sanjuanino de los mejores exponentes de San Juan y de gran parte del país con peleadores de San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Puerto Madryn, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Formosa y La Rioja.



El domingo tendrá actividad desde las 19, pero el sábado se realizarán los pesajes de cada combate a partir de las 13 y hasta las 16. Además, como plus para este festival el sábado desde las 19, el campeón internacional de Muai Thai y campeón mundial de K1 Style, el Tata Martino ofrecerá una clínica de especialización imperdible para los amantes de esta disciplina. Para recabar más información y acceder a esta charla, se puede contactar a la organización, en especial Celina Robledo al teléfono 264 5279941.