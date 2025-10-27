Hispano afina detalles para una Copa Internacional de voley que reunirá 60 equipos de Argentina y Chile Se trata de la tercera edición de la Copa Internacional “Hugo Martín” que se disputará desde el 6 al 9 de noviembre. Llegarán unos 750 jugadores de ambas ramas para disputar encuentros en las 7 canchas que se montarán en el predio capitalino.

El Club Hispano San Juan será sede de un evento de carácter internacional que reunirá a 60 equipos de vóleibol de Argentina y Chile. Se trata de la tercera edición de la Copa Internacional “Hugo Martín”, un certamen que ya se ha convertido en un clásico dentro del calendario regional. Organizado por el Club Hispano San Juan, a través de su Subcomisión de Vóley, el certamen le rendirá homenaje al recordado dirigente.

Lo cierto es que se disputará desde el 6 al 9 de noviembre con 60 equipos provenientes de distintas provincias argentinas y del vecino país de Chile, consolidando el espíritu de integración deportiva que impulsa la institución.

Más de 750 chicos y chicas participarán de la competencia en el estadio techado del club, conocido popularmente como “La Nave”, que se transformará durante esos días en el epicentro del vóley juvenil. Para la ocasión se dispondrán siete canchas de juego, donde los partidos se desarrollarán de forma simultánea, generando un clima vibrante y lleno de energía deportiva.

El ingreso al predio se realizará por el lateral de Avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Rosa y Libertador, donde también los asistentes podrán disfrutar de una completa propuesta de servicios. Dentro del establecimiento habrá stands de comida, ropa, artículos deportivos y bebidas, pensados para acompañar la experiencia de jugadores, familias y público en general.

La Copa lleva el nombre de Hugo Martín, un dirigente muy querido y recordado en el ambiente del vóley y del propio Club Hispano. Martín fue presidente de la institución, impulsor del techado del club y el gran responsable de que el Hispano alcanzara su primera participación en la Liga Nacional A2. Esta competencia nació precisamente como homenaje a su legado y compromiso con el deporte.