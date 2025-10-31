Hugo Pernini mostró toda su jerarquía en Chile y se coronó campeón sudamericano El sanjuanino ganó el XCC en Master y Mauro Berrocal terminó tercero en el podio en Talcahuano.

Sanjuanino de pura cepa. Nacido en la Villa Del Carril hace 39 años y radicado en Mendoza por sus estudios y su actividad profesionales desde hace varias décadas. Algunos de los datos del flamante Campeón Sudamericano de Mountain Bike en la especialidad XCC: Hugo Pernini. Un nombre ganador y acostumbrado para los amantes de las bicis de ruedas gordas porque en la temporada de San Juan siempre está arriba, siempre es protagonista y es repetido campeón sanjuanino. Esta vez, la consagratoria labor de Pernini llegó en Sudamericano que se disputa en Talcahuano, donde Hugo ganó en la especialidad XCC que consiste en una prueba de explosión y velocidad en un circuito corto donde el mejor es quien más vueltas haga en los 17 minutos de competencia.



Allí Pernini fue el mejor, mientras que su compañero de equipo, otro gran conocido como Mauro Berrocal terminó en la tercera posición. Una jornada de gran cosecha para San Juan que metió 1 y 3 en su primera competencia, ya que este sábado largarán en la especialidad XCO que es una prueba larga de una hora y veinte minutos donde estarán ahí buscando medallas todos los integrantes del equipo sanjuanino DS Cicles Promotion, que encabeza Sebastián Diblasi. Además de Hugo Pernini y de Mauro Berrocal en Master, están Lautaro Gallardo y Agustín Manrique en Sub 23 y Bejamin Miranda en Juveniles.



El campeón Sudamericano, Hugo Pernini, ya habia demostrado en 2022 su calidad quedándose con el Mundial Master en Villa La Angostura en abril de ese año. En la actualidad en nuestra provincia, la temporada del Mountain Bike llegó a su fin luego de siete intensas fechas que recorrieron distintos circuitos de la provincia. La última competencia se desarrolló en el reconocido trazado de La Laja, en Albardón, donde se definieron los campeones de cada categoría en una jornada cargada de adrenalina y emoción. En la categoría Hombres Elite, el gran dominador fue Hugo Pernini, quien volvió a demostrar su jerarquía al ganar todas las fechas en las que participó. Con 199 puntos acumulados, el excampeón mundial 2022 se adueñó del campeonato de punta a punta. El podio se completó con Mauro Berrocal (154 puntos) y Rafael Manrique (134).



Sebastián Diblasi es el coordinador del equipo DS y comentó desde Talcahuano todo lo que están viviendo: ‘El equipo se preparó para este Sudamericano sabiendo del nivel de competencia y afortunadamente todo está saliendo bien. Hugo y Mauro anduvieron muy bien el XCC que es una prueba de explosión y velocidad. Este sábado tenemos el XCO y ahí ya es más técnica y regularidad pero tenemos pretensiones de estar en los podios al menos’.

MIRA TAMBIÉN El Desafío Valle de la Luna convoca una multitud de bikers en Ischigualasto

EL CAMPEONATO

El Sudamericano de Talcahuano se está desarrollando entre el martes 28 de octubre y 2 de noviembre. Este Sudamericano de Mountainbike Cross Country Olímpico 2025 UCI Clase 2, que ya tiene más de 500 exponentes inscriptos. Tiene lugar en el Club de Campo Tumbes y se desarrolla en modalidades validadas por la Unión Ciclista Internacional: habrá competencia en Cross Country Olímpico, Short Track, Relevos y Eliminator. La competencia contempla un circuito de 4 kilómetros y una espectacular carrera que se desarrollará a través del bosque, bordeando el mar. El Club Naval de Campo Tumbes está ubicado en la Península de Tumbes, comuna de Talcahuano, a 2,5 kilómetros de la plaza de Armas. Es un circuito de 4,35 km. de longitud, a una altimetría de 145 aproximadamente.