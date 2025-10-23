La Maratón de la Esperanza pide espacio por las calles de San Juan para ayudar Una competencia con fines solidarios con largada y llegada frente a la Catedral el domingo 2 de noviembre.

El próximo 2 de noviembre, San Juan vivirá una jornada especial con la realización de la Maratón de la Esperanza, una propuesta que busca unir dos pilares fundamentales en la vida de las personas: el deporte y la fe.

La maratón es totalmente solidaria, y los fondos recaudados serán destinados a Emaús, para colaborar con la realización de nuevos retiros espirituales y una parte de lo recaudado beneficiará a Catedral San Juan y Cáritas.

El evento contará con tres distancias:

10 km y 5 km para corredores y aficionados.

3 km de carácter participativo, abierto a toda la comunidad, ideal para quienes recién comienzan a entrenar.

Categoría Kids para que todos los chicos puedan ser parte de esta experiencia.

La largada y llegada serán frente a la Catedral, recorriendo las calles del Gran San Juan. Las acreditaciones se realizarán el sábado uno de noviembre, y el domingo dos, se realizará la competencia.

Inscripciones

Distancias y categorías: 10 km cada 5 años: $38.000 (incluye remera); 5 km categoría única: $38.000 (incluye remera); 3 km solidario participativo: $5.000 + alimento no perecedero

Kids participativo: $15.000 (no incluye remera)