La Reserva de San Martín perdió y complicó seriamente sus chances de clasificación Por el Torneo Proyección, el Verdinegro cayó de local ante Lanús por 1 a 0, perdió dos jugadores por expulsión y ahora deberán darse una serie de resultados para avanzar en el certamen.

San Martín no pudo este miércoles en el Predio Emmanuel Mas en la penúltima fecha del Torneo Proyección del fútbol argentino. La Reserva verdinegra cayó por 1 a 0 ante Lanús y quedó casi sin chances de clasificar.

El Granate se impuso con gol de Gonzalo Lobos a los 35 minutos del primer tiempo. San Martín perdió por expulsión a Santiago Pereyra y Nahuel Tejada.

El equipo dirigido por Mauricio Fernández apostará al milagro para seguir en competencia, Deberá ganarle a Ferro -el martes próximo en Caballito- por una amplia diferencia de goles y esperar que los equipos que hoy lo superan, no sumen. Difícil pero no imposible.

Hoy San Martín se ubica en el puesto 12° con 17 puntos, a 3 puntos del último clasificado, precisamente Lanús, el equipo que le ganó este miércoles en Chimbas. Por encima el Verdinegro tiene a Talleres y Sarmiento con 17 puntos pero con mejor diferencia de gol, y Platense con 19.