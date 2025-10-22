San Martín no pudo este miércoles en el Predio Emmanuel Mas en la penúltima fecha del Torneo Proyección del fútbol argentino. La Reserva verdinegra cayó por 1 a 0 ante Lanús y quedó casi sin chances de clasificar.
El Granate se impuso con gol de Gonzalo Lobos a los 35 minutos del primer tiempo. San Martín perdió por expulsión a Santiago Pereyra y Nahuel Tejada.
El equipo dirigido por Mauricio Fernández apostará al milagro para seguir en competencia, Deberá ganarle a Ferro -el martes próximo en Caballito- por una amplia diferencia de goles y esperar que los equipos que hoy lo superan, no sumen. Difícil pero no imposible.
Hoy San Martín se ubica en el puesto 12° con 17 puntos, a 3 puntos del último clasificado, precisamente Lanús, el equipo que le ganó este miércoles en Chimbas. Por encima el Verdinegro tiene a Talleres y Sarmiento con 17 puntos pero con mejor diferencia de gol, y Platense con 19.