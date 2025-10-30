Lanús recibe a la U de Chile con la ilusión de acceder a la final de la Sudamericana: igualan 0 a 0 Tras el empate (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se mide ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Desde las 19 por ESPN y DSports

Luego del empate que arrojó el primer cruce del otro lado de la Cordillera de los Andes, la expectativa creció en torno al duelo entre Lanús y Universidad de Chile, que se disputa en el Estadio Ciudad de Lanús, válido por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

El boleto al partido decisivo se define en un contexto particular: el partido se juega sin público visitante, una medida adoptada tras los incidentes ocurridos en el cruce que protagonizaron los chilenos frente a Independiente en su visita a Avellaneda. Además, Aprevide informó que se implementará el derecho de admisión en toda la provincia de Buenos Aires para cualquier simpatizante visitante que intente ingresar a La Fortaleza.

El primer cotejo, celebrado en Santiago, estuvo marcado por la tensión y la polémica. El conjunto bonaerense, que ya había soportado agresiones en su visita a Fluminense en Brasil, volvió a enfrentar la hostilidad, esta vez en territorio chileno, donde el micro de Lanús fue atacado por hinchas locales. A pesar de ese clima adverso, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino logró adelantarse en el marcador con dos goles de Rodrigo Castillo, pero el resultado final fue un empate 2 a 2 que dejó un sabor amargo en la delegación del Granate.

La controversia principal del encuentro surgió en los minutos finales, cuando el árbitro Anderson Daronco sancionó un penal a favor de Universidad de Chile. Charles Aranguiz transformó esa decisión en gol, sellando la igualdad y dejando la serie abierta para la revancha. Este resultado obliga a ambos equipos a buscar la victoria en el segundo cotejo, que se juega en una Fortaleza teñida exclusivamente de granate, ya que solo se permitirá el ingreso de hinchas locales.

Para Universidad de Chile, el regreso a suelo argentino representa su primera presentación desde el recordado episodio vivido en el Libertadores de América, que terminó en incidentes violentos. En el plano deportivo, el equipo chileno llega golpeado tras caer ante Universidad Católica el fin de semana, una derrota que se agravó por la lesión de Lucas Assadi, una de las figuras del plantel, quien debió abandonar el campo durante el clásico.

El desenlace de esta semifinal determinará al rival de Atlético Mineiro en la final del sábado 22 de noviembre. El conjunto brasileño accedió a esa instancia tras eliminar a Independiente del Valle, igualando 1-1 en la ida disputada en Ecuador y asegurando su clasificación con un triunfo 3-1 en la vuelta jugada en Brasil.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.