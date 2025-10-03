Los Allegue, herederos de una doble pasión: entre el arbitraje y la carrera policial Nino y Jesús son padre e hijo pero además árbitros y policías. La historia de un legado familiar.

Comparten apellido, nombre, oficio y profesión. Son los Allegue, iglesianos de origen, oficiales de policía, árbitros profesionales. Domingo, el papá y Jesús, su hijo, son parte de una historia singular en el ambiente deportivo de San Juan. Viven un legado que pasó de generación que une el arbitraje y la vida policial, entregando anéctdotas y varias situaciones que se les fueron presentando a lo largo de todas sus carreras.

Nino, también se llama Alfredo como su hijo. Los dos son oficiales de la Policía de San Juan. Nino, retirado, llegó a Comisario Mayor y fue Director de los Institutos de formación policial. Jesús, por su lado, se recibió hace unos años y hoy está en la Sección de Adicionales. Recién proyectando una carrera en ese ámbito.

Nino, el papá, se retiró en 2016, con 55 años de edad y una carrera arbitral que lo tuvo dirigiendo desde 1995, cuando hizo el curso arbitral y pasó por todas las categorías del interior hasta finales de Argentino A. El Malvinas Argentinas, el José María Minella, Patronato de Paraná son estadios que se le quedaron grabados.

Padre e hijo, compartiendo las mismas pasiones.

Después del retiro, en 2017 se recibió de Instructor Nacional y en 2019 pasó a integrar la Comisión Arbitral del Consejo Federal de AFA hasta la actualidad.

Jesús, que también se llama Alfredo como su papá, tiene 31 años y en 2017 debutó como árbitro justo cuando Nino se estaba retirando. Es uno de los jueces sanjuaninos con mayor proyección, tanto que tiene ya contrato profesional en AFA y apunta a un futuro prometedor. Vive con sus viejos y su hermana en la casa de la calle Calvento en el corazón de Rawson. Su vida es fútbol, arbitraje, viajes y la policía. Igual que su ídolo, el papá Nino.

Pero como si fuera poco esta herencia, también hay un precursor entre los Allegue. Carlos, el hermano mayor de Nino, decidió dejar Rodeo hace muchos años para ingresar a la policía y también al arbitraje. Como para decir que nada es casualidad.

Nino disfruta hoy el momento: ‘El fútbol y el arbitraje me dio mucho. Conocí toda la Argentina desde la La Pampa hacia el Norte se podría decir. Pero ahora, me sorprendió lo lindo de ver que esa pasión que tuvimos con mi hermano Carlos, se trasladó a Jesús. Yo empecé grande en el arbitraje y eso me quitó proyección pero Jesús está en la edad ideal y eso tiene que aprovecharlo. Siempre se lo repito. Hay que aprender en cada partido, dirigir todos absolutamente todos con absoluta profesionalidad. Ese es mi legado. Lo que le puedo aportar’.

Jesús tiene otro perfil. Más introvertido pero muy maduro, sabiendo lo que quiere: ‘Esto del arbitraje se dio naturalmente. Nadie me presionó, menos mi viejo. Pero los Allegue hemos vivido siempre en el fútbol, en el arbitraje. Es algo común y siempre he tratado de mirar a mi viejo y a mi tío, como los espejos para aprender humildemente’.

Hoy, Nino coordina cada llegada de los árbitros que vienen a San Juan para dirigir los partidos de San Martín en la Primera División. Jesús sigue sumando experiencia y ya tiene finales del fútbol sanjuanino y regionales encima.

Los dos comparten demasiadas cosas. El fútbol, el arbitraje, el apellido y hasta el nombre. Un legado singular que no pasa desapercibido.