Mercado Libre firmó un acuerdo con AFA y será el sponsor principal de la Liga Profesional El unicornio que fundó Marcos Galperin ofrecerá a sus usuarios acceso a experiencias exclusivas, entradas para partidos, sorteos y premios especiales, beneficios que surgen directamente de este acuerdo de patrocinio

El vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Mercado Libre se consolida con la incorporación de la empresa de comercio electrónico como nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol para los torneos de 2026 y 2027.

El acuerdo establece que la máxima categoría del fútbol argentino llevará el nombre de la compañía líder en comercio digital de Latinoamérica hasta diciembre de 2027, en una apuesta por “potenciar su extensión en todo el territorio nacional”, según destacó la empresa que fundó Marcos Galperin.

La alianza permitirá a Mercado Libre desplegar una estrategia de marketing y comunicación junto a la Liga Profesional, con el objetivo de profundizar la conexión emocional con los aficionados y expandir la masividad del fútbol argentino. Según lo informado por la Asociación del Fútbol Argentino, la empresa ofrecerá a sus usuarios acceso a experiencias exclusivas, entradas para partidos, sorteos y premios especiales, beneficios que surgen directamente de este acuerdo de patrocinio.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, subrayó la relevancia de sumar a una marca de la envergadura de Mercado Libre al proyecto de la Liga Profesional. “Es un orgullo anunciar en el día de hoy a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero. Damos hoy la bienvenida a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol”, afirmó Tapia.

Por parte de la compañía, Juan Martin de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, destacó la importancia de este patrocinio para la identidad de la empresa y su compromiso con el desarrollo local. “Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la misma cercanía que siempre nos caracteriza”, expresó De la Serna.

El acuerdo también fue valorado por Juan Lavista, vicepresidente de Marketing de Mercado Libre, quien remarcó el papel del fútbol en la cultura argentina y la oportunidad que representa para la empresa. “El fútbol es parte de nuestra identidad y una de las pasiones que más nos une como argentinos. Con esta alianza queremos celebrar esa conexión llevando nuestra impronta a la cancha a través de experiencias, comunicación y activaciones únicas y acercarnos aún más a nuestros usuarios. Este acuerdo nos permite conectar con el corazón del deporte más popular del país y seguir fortaleciendo el vínculo con millones de personas”, sostuvo Lavista.

Desde la AFA, Leandro Petersen, gerente de Marketing y Comercial, resaltó la fortaleza de la marca Mercado Libre y su afinidad con el consumidor argentino. “Nos complace anunciar hoy esta colaboración con Mercado Libre, una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios y clientes experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre en rubros destacados como Mercado Libre, y continuar fortaleciendo nuestra oferta y valor de marca durante cada partido de Liga Profesional de Fútbol. Agradecemos a Mercado Libre por la confianza y el apoyo, con la promesa firme de continuar brindando experiencias de valor a cada uno de los patrocinadores de la Liga Profesional del Fútbol Argentino”.

Con más de 26 años de trayectoria, Mercado Libre se posiciona como la plataforma de comercio electrónico más relevante de la región, y su desembarco como Naming Sponsor de la Liga Profesional refuerza la estrategia de la AFA de asociarse con compañías de alcance nacional y prestigio internacional.