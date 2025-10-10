San Martín define demasiadas cosas en su visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro El Verdinegro se juega este viernes gran parte de sus opciones de permanencia visitando al Cuervo desde las 14,30.

Es el momento decisivo. El instante clave para terminar de aferrarse a la esperanza o dejar que las cosas sucedan. Es el momento que San Martín tiene que aprovechar para sostener sus aspiraciones, para afirmarse en sus ilusiones. Será más que nunca al todo o nada para el Verdinegro, que este viernes cuando visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, se jugará el futuro. Así de simple. El verbo es ganar. Otra, no alcanza. Después del empate en San Juan contra Instituto, San Martín sabe que ya no interesa el cómo, importa solamente ganarlo. Con esa presión, con esa urgencia, afrontará en la siesta de este viernes una cita crucial con su destino, sabiendo que el margen del error ya es milimétrico.

San Martín está en terapia intensiva. En la Tabla Anual tiene 20 puntos, a uno de Aldosivi y a cuatro de Talleres, por lo que necesita imperiosamente ganar en el Nuevo Gasómetro para seguir soñando con la permanencia. Además, Pipi Romagnoli, ídolo del club azulgrana, está en la cuerda floja y una derrota contra el Cuervo podría dejar al Santo sin entrenador.

El Ciclón atraviesa un momento irregular en el campeonato, apenas ganó un partido de los últimos cinco, 2-0 frente a Godoy Cruz, y viene de caer 2-1 frente a Lanús en La Fortaleza. A pesar de eso, los dirigidos por Ayude marchan sextos en la Zona B con 16 puntos.

En los nombres, en el esquema, se esperan retoques obligados en el Verdinegro. Por un lado, la suspensión de Nicolás Watson le dio lugar a Sebastián Jaurena en el armado de la primera línea de volantes. La otra gran novedad podría estar en el perfil ofensivo de San Martín que iría con dos puntas, para acompañar a Ignacio Maestro Puch en el ataque. El resto, casi igual. Con Borgogno que ha sido de lo más regular del año, en el arco; Portillo y Diarte por los costados de la defensa, Lecanda y Recalde en la zaga. En el medio a Jaurena lo acompañaría Diego González y más adelante, Seba González, Tijanovich, Fernández o Salle.

No hay más en San Martín. Es lo que tiene y a lo que se aferra en un momento crucial del año en Primera. Es el día del futuro.

TORNEO PROYECCION

En San Juan, los pibes de la Reserva de San Martín volvieron al triunfo en el Torneo Proyección, venciendo por 2-1 a Independiente de Avellaneda por la fecha 13. Nicolás Jorquera y Nahuel Tejada marcaron los goles Verdinegros en el predio Emmanuel Mas, de Chimbas.