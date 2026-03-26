San Martín define nombres para recibir a la Academia cordobesa

Se viene un partido clave para San Martín . Una chance de retomar el rumbo está al alcance del Verdinegro este viernes a las 22,15 cuando reciba a Racing de Córdoba por la fecha 7 de la Primera Nacional. Una fecha que apura por un resultado positivo en Concepción.

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En este camino al viernes, en San Martín se definen cosas y fundamentalmente, el cuerpo técnico que comanda Ariel Martos busca los nombres para la formación titular contra Racing. En ese camino es clave la recuperación del goleador Nazareno Funez quien se perdió el partido contra los tucumanos y podría llegar para la Academia. En tanto que Hernán Zuliani y Bruno Juncos, que habían salido tocados ante San Martín de Tucumán, evolucionaron positivamente y están a disposición del entrenador.

San Martín había mostrado retoques el viernes pasado. Díaz Robles se quedó con el arco, mientras que Mercado apareció como uno de los volantes centrales, además de Rossi como delantero. Martos tomará la decisión final con la práctica de este jueves.

Una probable formación Verdinegra iría con Díaz Robles en el arco; Murillo, Osores, Cocca y Zuliani en la defensa; Acosta, Mercado, Hachen y Seba González en el medio; Funez o Rossi y Juncos en el ataque.

Maximiliano Macheroni será juez del partido que se retrasó a las 22,15 por el amistoso de la selección argentina ante Mauritania.

CALMA EN RACING DE CORDOBA

La principal novedad tras el triunfo ante San Miguel pasó por la ratificación de la dupla técnica interina integrada por Ramiro Torres y Pablo Motta. El presidente del club, Manuel Pérez, comunicó que ambos continuarán al frente del equipo por, al menos, dos partidos más.

En lo estrictamente futbolístico, el presente de Racing resulta positivo. Con 10 puntos, la Academia aparece como único escolta de la Zona A, a una unidad del líder Deportivo Morón. El rendimiento lo ubica entre los mejores promedios de la categoría, en una línea similar a la de Atlético Rafaela en la Zona B.

La paridad del torneo, sin embargo, no admite distracciones. Defensores de Belgrano y Acassuso, con nueve puntos, siguen de cerca, mientras que San Miguel, Almirante Brown y Colón suman ocho.

Con la dupla confirmada por la dirigencia, la Academia cordobesa repetiría la formación que viene de ganarle a San Miguel con Ricky Centurión de titular. El equipo sería con Brian Olivera; Santiago Rinaudo, Gabriel Aranda, Tomás Kummer, Emanuel Díaz; Alan Olinick, Gaspar Vega; Leandro Córdoba, Ricardo Centurión, Luciano Viano; y Pablo Chavarría.