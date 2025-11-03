Se confirmó una baja por lesión en River: el rompecabezas que deberá armar Gallardo para el Superclásico con Boca El atacante sufrió un desgarro y se perderá el duelo con el Xeneize. Todas las dudas del Muñeco para armar el 11 inicial en la Bombonera

La confirmación de la lesión de Facundo Colidio representa un nuevo contratiempo para River Plate, que deberá afrontar los próximos compromisos sin uno de sus delanteros más utilizados en la temporada. Los estudios médicos realizados tras el encuentro ante Gimnasia en el estadio Monumental determinaron que el atacante sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. De este modo, Marcelo Gallardo deberá armar un verdadero rompecabezas para el Superclásico frente a Boca Juniors.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, Colidio estará fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas. Esta situación lo descarta para los partidos frente a Boca y Vélez Sarsfield, encuentros clave en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura.

En el encuentro frente al Lobo, Colidio sintió un pinchazo tras disputar una pelota aérea y solicitó el cambio de inmediato. Cristian Jaime ingresó en su lugar, obligando a Gallardo a reconfigurar el ataque. Tras el cambio, se pudo ver al delantero sumergido en un llanto desconsolado en el banco de suplentes.

La preocupación por Colidio se suma a una serie de contratiempos físicos que afectan al plantel. Durante la semana, se confirmaron las lesiones de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, lo que complica aún más la planificación de Gallardo para el clásico. Driussi, quien había regresado recientemente tras superar una lesión previa, sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, la misma zona donde había padecido un desgarro el 17 de septiembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Por su parte, Montiel fue diagnosticado con un esguince en la rodilla izquierda luego de experimentar una molestia durante el entrenamiento del jueves, lo que motivó su traslado inmediato para estudios médicos. El parte médico difundido el viernes por la mañana confirmó el esguince, aunque aportó un dato alentador: actualmente, el jugador no presenta dolor y fue sometido a una nueva evaluación en la práctica del sábado. A pesar de esta evolución favorable, el defensor quedó descartado para el encuentro frente a Gimnasia y su presencia ante Boca permanece como una incógnita.

Otra de las complicaciones que tiene el Muñeco se sitúa en la mitad de la cancha. Enzo Pérez, pese a que recibió el alta médica, no fue parte del encuentro ante el Lobo, lo que hace difícil imaginarlo desde el arranque en la Bombonera, el próximo domingo a las 16.

Además de estas ausencias por lesión, el bajo rendimiento de los jugadores le suma otro dolor de cabeza a Gallardo. Miguel Ángel Borja, que supo ser una fija en ataque en tiempo pasado, atraviesa una racha adversa que se plasmó en el penal fallado en el último minuto del duelo con Gimnasia. De hecho, su ingreso se dio en la segunda etapa, por lo que una titularidad frente al Xeneize suena lejana.

De este modo, Gallardo trabajará en la semana con muy pocas certezas de cara a uno de los compromisos más importantes del semestre para el Millonario. No solo será el duelo con el eterno rival, sino que también estará en juego la última chance para acceder de manera directa a la Copa Libertadores desde la Tabla Anual. En este momento, Boca se encuentra segundo con 56 puntos y River un escalón por debajo con 52, en zona de repechaje. A falta de dos fechas, el Superclásico podría sentenciar el destino de ambos en las competencias internacionales del año que viene.