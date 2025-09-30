Solicitadísimo y Endo Verde defenderán a San Juan en el clásico San Jerónimo Los dos caballos sanjuaninos competirán en la edición 85 del gran premio de Córdoba.

‘Están afilados los muchachos’ dice Sergio Perona. El cuidador del tandem sanjuanino que se quedó con el último clásico Sarmiento sabe que tiene material para ir a buscar la gloria lejos de San Juan. Y se entusiasma con razones. Es que este viernes el tordillo Solicitadísimo y el alazán tostado, Endo Verde, partirán hacia la ciudad mediterránea para esperar el Clásico San Jerónimo que con 2.000 metros de desafío, apunta a tenerlos entre los grandes protagonistas.

‘Están muy bien los dos. Hemos trabajado parejito con ellos desde el Sarmiento y ahora, como son 200 metros menos que en San Juan, hemos intentado darles más explosión por encima de la regularidad. El plan es el de siempre. Solicitadísimo de punta y Endo Verde de atrás, para definir’ cuenta Sergio entusiasmado, que se desvela en el cuidado de los dos potros de 5 años.

Las montas serán de Juan Noriega en Solicitadísimo y de Andrés Flecha en Endo Verde, apuntando a que los dos pingos del stud sanjuanino repitan lo que hicieron en el Sarmiento el pasado 11 de Septiembre.

El próximo domingo el Hipódromo Córdoba del Jockey Club Córdoba volverá a vibrar con toda la pasión del turf en la edición 2025 del Clásico San Jerónimo, la competencia más emblemática y convocante de la ciudad. Instituido en 1940, este clásico en honor al santo patrono de la ciudad de Córdoba, reúne tradición, historia y emoción, consolidándose como el evento turfístico más importante de la provincia y uno de los de mayor prestigio en el calendario nacional.

El Clásico San Jerónimo está reservado para caballos Sangre Pura de Carrera de 4 años y más edad y ofrece premios que marcan un antes y un después en la hípica cordobesa: $ 10.000.000 al 1º puesto; $ 3.000.000 al 2º y $ 2.000.000 al 3º.

Más allá de la competencia, el Clásico San Jerónimo es un evento social que convoca a toda Córdoba con shows artísticos / bandas en vivo y un circuito gastronómico de foods-trucks. Será un día de fiesta, diversión y caballos, donde familias y amigos podrán disfrutar de un espectáculo único, con la adrenalina de la pista y el encanto de una tradición que atraviesa generaciones.

San Juan tendrá sus representantes y con serias opciones de triunfo. Solicitadísimo y Endo Verde irán por un triunfo resonante para el turf sanjuanino.