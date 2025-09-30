‘Están afilados los muchachos’ dice Sergio Perona. El cuidador del tandem sanjuanino que se quedó con el último clásico Sarmiento sabe que tiene material para ir a buscar la gloria lejos de San Juan. Y se entusiasma con razones. Es que este viernes el tordillo Solicitadísimo y el alazán tostado, Endo Verde, partirán hacia la ciudad mediterránea para esperar el Clásico San Jerónimo que con 2.000 metros de desafío, apunta a tenerlos entre los grandes protagonistas.
‘Están muy bien los dos. Hemos trabajado parejito con ellos desde el Sarmiento y ahora, como son 200 metros menos que en San Juan, hemos intentado darles más explosión por encima de la regularidad. El plan es el de siempre. Solicitadísimo de punta y Endo Verde de atrás, para definir’ cuenta Sergio entusiasmado, que se desvela en el cuidado de los dos potros de 5 años.
Las montas serán de Juan Noriega en Solicitadísimo y de Andrés Flecha en Endo Verde, apuntando a que los dos pingos del stud sanjuanino repitan lo que hicieron en el Sarmiento el pasado 11 de Septiembre.
El próximo domingo el Hipódromo Córdoba del Jockey Club Córdoba volverá a vibrar con toda la pasión del turf en la edición 2025 del Clásico San Jerónimo, la competencia más emblemática y convocante de la ciudad. Instituido en 1940, este clásico en honor al santo patrono de la ciudad de Córdoba, reúne tradición, historia y emoción, consolidándose como el evento turfístico más importante de la provincia y uno de los de mayor prestigio en el calendario nacional.
El Clásico San Jerónimo está reservado para caballos Sangre Pura de Carrera de 4 años y más edad y ofrece premios que marcan un antes y un después en la hípica cordobesa: $ 10.000.000 al 1º puesto; $ 3.000.000 al 2º y $ 2.000.000 al 3º.
Más allá de la competencia, el Clásico San Jerónimo es un evento social que convoca a toda Córdoba con shows artísticos / bandas en vivo y un circuito gastronómico de foods-trucks. Será un día de fiesta, diversión y caballos, donde familias y amigos podrán disfrutar de un espectáculo único, con la adrenalina de la pista y el encanto de una tradición que atraviesa generaciones.
San Juan tendrá sus representantes y con serias opciones de triunfo. Solicitadísimo y Endo Verde irán por un triunfo resonante para el turf sanjuanino.