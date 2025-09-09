VIDEOS: las expulsiones de Otamendi y Caicedo y el discutible penal que convirtió Valencia La Selección Argentina perdió 1-0 ante la Tri.

Argentina sufrió la ausencia de Lionel Messi y perdió 1-0 ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Enner Valencia marcó la única emoción en Guayaquil a través de un dudoso penal cobrado por Wilmar Roldán.

La Albiceleste jugó más de 60 minutos con un hombre menos por la tarjeta roja a Nicolás Otamendi, mientras que el dueño de casa sufrió la expulsión de Moisés Caicedo al inicio del complemento.

Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron las Eliminatorias en el primer lugar con 38 puntos y fueron la selección más goleadora de la Clasificatoria con 31 goles. Por otro lado, Ecuador escaló a la segunda posición con 29 unidades y se consagró como la valla menos vencida de la tabla, luego de recibir tan solo 5 tantos en 18 encuentros. 49 MINUTOS: ¡MOISÉS CAICEDO, EXPULSADO! El volante central recibió la segunda amonestación por una falta a Nicolás González.

57 MINUTOS: ¡GOL DE ECUADOR!

Enner Valencia estampó el 1-0 en Guayaquil.

54 MINUTOS: ¡PENAL PARA ECUADOR!

El árbitro Wilmar Roldán cobró la pena máxima a instancias del VAR por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado.

30 MINUTOS: ¡NICO OTAMENDI, EXPULSADO!