25 de Mayo: Policía Caminera recuperó una moto que tenía pedido de secuestro por hurto desde 2025

La Policía Caminera detectó el rodado durante un control vehicular. La Yamaha YBR 125 era buscada desde el 8 de junio del año pasado por una causa de hurto simple.

Un control preventivo de la Policía Caminera permitió recuperar una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto simple. El procedimiento se realizó en el departamento 25 de Mayo y el rodado quedó a disposición de la Justicia.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección D-7, que durante los controles vehiculares interceptó una Yamaha YBR 125, conducida por un hombre de 29 años, de apellido Sosa, domiciliado en la zona.

Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor presentó la licencia de conducir y la cédula de identificación del vehículo, aunque no contaba con el comprobante del seguro obligatorio. A partir de esa situación, los efectivos realizaron una consulta sobre el estado de dominio de la motocicleta.

Fue entonces cuando constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 8 de junio de 2025, relacionado con una causa por hurto simple. La solicitud había sido emitida por la Subcomisaría Médano de Oro y estaba a disposición del Juzgado de Delitos contra la Propiedad.