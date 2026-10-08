    • 8 de octubre de 2026 - 14:20

    25 de Mayo: Policía Caminera recuperó una moto que tenía pedido de secuestro por hurto desde 2025

    La Policía Caminera detectó el rodado durante un control vehicular. La Yamaha YBR 125 era buscada desde el 8 de junio del año pasado por una causa de hurto simple.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un control preventivo de la Policía Caminera permitió recuperar una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto simple. El procedimiento se realizó en el departamento 25 de Mayo y el rodado quedó a disposición de la Justicia.

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    El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección D-7, que durante los controles vehiculares interceptó una Yamaha YBR 125, conducida por un hombre de 29 años, de apellido Sosa, domiciliado en la zona.

    Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor presentó la licencia de conducir y la cédula de identificación del vehículo, aunque no contaba con el comprobante del seguro obligatorio. A partir de esa situación, los efectivos realizaron una consulta sobre el estado de dominio de la motocicleta.

    Fue entonces cuando constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 8 de junio de 2025, relacionado con una causa por hurto simple. La solicitud había sido emitida por la Subcomisaría Médano de Oro y estaba a disposición del Juzgado de Delitos contra la Propiedad.

    Ante la confirmación del requerimiento judicial, los uniformados dieron intervención al Sistema Acusatorio, que dispuso el secuestro de la motocicleta. Finalmente, el rodado fue trasladado hasta la Comisaría 10°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.

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