De traje gris claro, el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, en la primera audiencia del jury en su contra.

El jury de enjuiciamiento contra el juez que liberó anticipadamente al asesino de Micaela García (21) resolvió absolverlo por los cargos de mal desempeño de sus funciones, según informaron a Clarín. El fallo fue por mayoría y sin que el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, acusara al juez Carlos Rossi durante los alegatos de clausura. Así, el magistrado retomará sus tareas como juez de ejecución penal de Gualeguaychú.

En un veredicto anticipado que se conoció pasadas las 15, fue 4 a 3 la votación que decidió absolver al juez Rossi, el que le dio la libertad condicional anticipada a Sebastián Wagner, condenado a perpetua por el crimen de Micaela. Los jueces Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Miguel Giorgio; y el abogado Roberto Beherán votaron a favor de la absolución de Rossi, mientras que el senador Daniel Olano, la diputada Ester González y el abogado Jorge Campos lo hicieron por la destitución.

Micaela García, la violaron y la mataron

Los fundamentos del fallo se conocerán recién el 29 de agosto y por estas horas la absolución a Rossi no debe haber sorprendido a los padres de Micaela. Es que después de la primera audiencia del jury habían dicho que estaban “decepcionados” con la actitud del Procurador General de Entre Ríos.

Fue apenas hace una semana que Néstor García le había dicho a Clarín: “El Procurador no sólo le tuvo compasión a Rossi, sino que no se puso nunca en la postura de acusador y siempre remarcó que las preguntas eran a modo de aclaración y no para hurgar en las contradicciones en las que incurrió el juez”.

Y el papá de Micaela había agregado: “Me decepcionó y desilusionó. Parecía un juicio donde sólo había defensa para Rossi, cuando la sociedad pedía con este jury que se aclaren las cosas”.

Sebastián Wagner, el asesino de Micaela que debía estar preso al momento del crimen. Fue el juez Rossi quien le dio la libertad anticipada.





Rossi había llegado al jury imputado por “mal desempeño” de sus funciones por haber anticipado la libertad de Wagner en 2016. Tras nueve meses en libertad, el ex convicto atacó a Micaela a la salida de un boliche, la violó y la mató. A fines de 2017 fue condenado a perpetua.