Negativo resultó el cotejo de ADN entre material genético de Lucas Matías Salinas Gómez (18) con el encontrado en la ropa interior de una niña con discapacidad que, se sospecha, pudo abusar en los baños del Colegio Luján el 10 de mayo pasado. Salinas Gómez es alumno de esa escuela y está con prisión preventiva domiciliaria.

Luego de conocer el resultado de la prueba genética, el abogado defensor del estudiante, Reinaldo Bedini, pidió que concluya la investigación en contra de su cliente y que sea desligado con un sobreseimiento, precisó ayer.

El fiscal del caso, Eduardo Gallastegui, debe responder sobre el planteo de la defensa. También insistirá en que la víctima sea entrevistada por psicólogos del Anivi para saber si fue o no víctima de un abuso, algo que el juez del caso, Eugenio Barbera (h) había rechazado por considerar que "no se podía invadir la psiquis de una persona, por más interés estatal que haya". Que no fuera entrevistada, había sido un pedido expreso del abogado Agustín Idemi, porque los padres de la niña aseguran que todo el proceso la perjudica y ellos tampoco quieren que la niña atraviese esa situación.