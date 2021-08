Un jornalero ratificó ayer ante el juez Juan Bautista Bueno de la Cruz (Sala II, Cámara Penal) que durante 2 años violó a su sobrina (entre los 12 y los 14 años) cuando la nena y sus hermanitos iban a su casa para quedarse con su abuela porque su mamá (separada de su papá) salía a trabajar. El sospechoso tiene 30 años (no se lo identifica para preservar a la víctima) y decidió acordar un juicio abreviado con el fiscal Daniel Galvani a través de su defensor Narciso Godoy. El hecho había sido denunciado el 26 de febrero de 2019 por el padre de la víctima (por entonces de 16 años), luego de que ella se lo comentara y le dijera que antes no dijo nada porque su tío amenazaba con matarla. El magistrado decidirá si acepta no el proceso abreviado.

Condena en suspenso para cantante de "Labriegos"

Claudio Martínez (37), cantante de "Labriegos", fue condenado ayer por un juez de Flagrancia a 1 año y 3 meses de prisión condicional y le dictaron una prohibición de acercamiento a su pareja, una joven de 24 años embarazada de 4 meses que el pasado lunes denunció que fue agredida físicamente luego de pedirle que él y sus amigos no hicieran ruidos y que ocuparan el baño del fondo.