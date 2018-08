Leonardo Mauricio Quijano (32) acepta 4 años y 3 meses de cárcel.

Dos años y 9 meses por tentativa de robo y portación de arma. Cinco años por lesiones graves y otra más de 7 meses por violación de domicilio. El propio Leonardo Mauricio Quijano (32) se encargó de realizar esa enumeración de las diferentes incursiones delictivas en las que no le fue bien y terminó condenado. Y ayer confesó ante el juez Eugenio Barbera (Sala III, Cámara Penal) que el año pasado cometió otra infracción penal, la portación ilegal de un arma, por la que está dispuesto a recibir una cuarta condena de 4 años y 3 meses de cárcel.



A través del defensor Jorge Olivera Legleu, Quijano decidió evitar el desgaste de un juicio común y acordó un juicio abreviado con el fiscal José Eduardo Mallea y lo ratificó en la audiencia. Ahora el juez deberá decidir si acepta o no ese acuerdo y también qué pena impondrá al acusado.



Todo pasó alrededor de las 4,30 de la madrugada del 19 de marzo del año pasado en inmediaciones de Tacuarí y 25 de Mayo, en Chimbas. Según la acusación, esa vez Quijano caminaba con otros dos sujetos, uno de los cuales también portaba un revólver. Al ver a la Policía, esos dos sospechosos pudieron fugarse, pero no Quijano, que cayó preso con una escopeta.