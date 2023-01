Una joven almacenera denunció que fue atacada a golpes frente a su bebé por tres mujeres que fueron a buscarla luego de que a una de ellas le mandara un mensaje para que le saldara una deuda por mercadería que le venía fiando desde octubre del año pasado. Dijo que esta es la tercera vez que denuncia agresiones de ese grupo con el que viene teniendo problemas desde hace un largo tiempo por una disputa familiar, y que está tan cansada y con miedo que junto a su pareja decidieron cerrar el negocio e irse.

La víctima se llama Nadir García (24), quien identificó a las agresoras como Teresa Nacarato, Antonela Nacarato y Beatriz Saavedra. Según su explicación, esas tres mujeres son hermanas, primas de su marido, y viven al lado de su casa, ubicada sobre calle Florida, a metros de la Escuela Patricias Mendocinas, en El Medanito, Rawson. En ese lugar tiene su almacén, donde sobre las 19 del miércoles fue atacada cuando se encontraba acompañada por su bebito de 10 meses. "Al mediodía le mandé un mensaje a Teresa, le puse que cómo estaba y que si tenía la plata que por favor me la trajera. No me respondió. A la tarde estaba tomando mates en el negocio y dándole yogurt a mi hijo cuando de repente entraron. Teresa para mí venía alcoholizada y drogada. Vino directamente a golpearme, me dijo que no me iba a pagar y que me cobrara con un horno que yo supuestamente le había robado a su mamá", contó. "Tenía al bebé pegado a mí, en su sillita. Me paré para ponerle el seguro pero antes me agarró del pelo y me empezó a pegar piñas junto a sus dos hermanas. Yo les pedía que me soltaran porque mi hijo no paraba de llorar, pero lo hicieron recién cuando me desvanecí. Luego me gritaban cosas desde la calle y cuando los vecinos vieron eso vinieron a buscar a mi bebé", siguió. Después de eso llegó la Policía y García hizo la denuncia en la seccional 5ta. Sin embargo, no sirvió ni para aplacar los ánimos, ya que esa misma noche "vinieron con un cuchillo a amenazarme de muerte, me golpeaban las ventanas".

Daños. Según la denunciante, en uno de los primeros ataques que sufrió le patearon y rompieron la puerta de ingreso. "Ya estamos muy cansados", dijo.

La joven cuenta su situación y llora. "Realmente no me importa la plata, es la actitud. Yo le daba la mercadería para que comiera. Desde octubre me debe $13.900 y por buena ni siquiera le cobro los aumentos. No puede ser que tenga que pasar por esto", se quejó. Al margen de la deuda, los problemas vienen de antes. De hecho, la primera denuncia fue realizada en el 2021. El motivo: hay una disputa por el predio donde están sus casas, que era del abuelo de las agresoras y de la pareja de García. Ese muchacho, llamado Gabriel Nacarato, dijo que "no vivimos tranquilos" y que es tanta la bronca que decidieron irse y que van a tirar la casa, heredada de su padre, quien "falleció a raíz de todo esto, el dio un ataque por todas las peleas".