La casa donde ocurrió el escruche está ubicada en una zona donde los robos son habituales, indicaron los vecinos. Los blancos de los ladrones no son sólo las casas, sino que también es común que cometan arrebatos a transeúntes, dijeron.

Malvivientes aprovecharon que no había nadie en una vivienda de Capital, entraron por el fondo y se llevaron un suculento botín: 100 mil pesos, una notebook y un celular, dijeron fuentes policiales. El robo ocurrió en la tarde del pasado viernes en una casa ubicada en calle Jujuy entre 9 de Julio y General Paz, una zona "bastante peligrosa", según indicaron los propios vecinos.



Según informaron desde la Policía, los Aput salieron de la vivienda sobre las 12, sin saber con lo que se encontrarían al regresar. Fue a las 18.30 cuando se toparon con la desagradable sorpresa: la puerta del fondo rota y toda la casa revuelta. Los ladrones no dejaron un rincón sin revisar. Además de una notebook y un celular, robaron $100.000 que estaban ocultos en una caja fuerte que se encontraba en uno de los dormitorios. Después, escaparon sin ser vistos por nadie.



Si bien el dueño de casa no quiso contar lo sucedido a este diario, ayer se limitó a decir que todavía estaban ordenando el desastre que dejaron los malvivientes y que no descartaban que les faltaran más pertenencias.



Los que sí hablaron y se mostraron bastante molestos fueron los vecinos de la zona. Comentaron que ese tramo de calle Jujuy es sumamente peligroso y que ya están cansados de los robos. La dueña de un local de ropa ubicado justo frente a la vivienda donde robaron el viernes dijo que hace dos meses un sujeto a plena luz del día la asaltó a punta de pistola y se llevó la recaudación. A otro vecino también hace poco se le metieron en su casa cuando no estaba. Los arrebatos de celulares y carteras son también una constante en la zona, indicaron.





EN RAWSON



Una familia de apellido Gómez sufrió un robo un tanto insólito en la madrugada de ayer en su vivienda, ubicada en calle Alem entre Agustín Gómez y Saturnino Sarassa, en Rawson. Es que ladrones aprovecharon que no había nadie en la vivienda, ingresaron por un hueco después de sacar un aire acondicionado, y robaron $60.000, una cámara profesional de alto costo y una notebook, dijeron fuentes policiales.