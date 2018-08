El juez Raúl José Iglesias será el encargado de resolver si corresponde o no condenar a la pareja imputada por el grave delito sufrido por la nena.

Un aberrante caso de abuso sexual comenzará a transitar una de sus últimas etapas, el juicio oral, este lunes, cuando los imputados arriben a la Sala I de la Cámara Penal donde se decidirá si deben o no seguir presos en la cárcel de Chimbas, dijeron fuentes judiciales. La acusación que pesa en su contra es gravísima: al sujeto, de 40 años, le atribuyen haber violado a una nena de 9 años, en julio del año pasado. Y a su pareja, que es tía de la víctima, haber sido cómplice en esa maniobra ocurrida en la casa de ambos en Chimbas.



Seguramente el fiscal Gustavo Enrique Manini sostendrá la acusación contra los sospechosos. Por su parte, la defensora María Noriega, intentará desligarlos de la grave situación o por lo menos atenuar su vinculación.



Todo ocurrió entre el 20 y 21 de julio del año pasado en la casa de los imputados, donde la nena se había quedado como de costumbre por la relación familiar que los unía. Pero aquel viernes en la madrugada, el sujeto apareció por la seccional 17ma de Chimbas con una versión que de inmediato llamó la atención de los uniformados: dijo que cuatro delincuentes con armas se habían metido a su casa con intenciones de robo, y que uno de ellos aprovechó esa situación para abordar a la sobrina de su pareja "y meterle los dedos".



La particular versión no cerró para los pesquisas por los numerosos cabos sueltos que presentaba. Y terminó por dar un giro diametral, cuando la nena pudo contactarse con su familia íntima y les contó que había sido su tío el que la había violado.



Más indignante resultó el desenlace de ese caso, cuando esos familiares empezaron a sospechar que los abusos no habían podido ocurrir sin la complicidad de la tía de la menor, hipótesis que se confirmó con la investigación ordenada por el juez de Instrucción, Alberto Benito Ortiz.



Ahora, será el juez Raúl José Iglesias quien determine si corresponde o no condenar a los implicados, luego de dirigir el debate y escuchar los alegatos de las partes sobre su valoración de las pruebas.







>Abuelo de 72 años, a juicio por abusar de su nieta de 3 trong>

El tribunal de la Sala I de la Cámara Penal compuesto por Juan Carlos Caballero Vidal (h), Raúl José Iglesias y Silvia Peña Sansó de Ruiz, confirmó el procesamiento (sin prisión preventiva) que pesaba contra un hombre, hoy de 72 años, por haber abusado sexualmente de su nieta, desde que la nena tenía 8 meses y hasta que tuvo 3 años, y quedaba a su cuidado en Rawson, porque sus padres trabajaban o estudiaban. El sospechoso había sido procesado en marzo de 2015, su defensa apeló y, ahora la investigación deberá ser clausurada y pasar a juicio, indicaron fuentes judiciales. Habían sido los extraños movimientos corporales y algunos otros extraños comportamientos de la nena lo que motivó a consultar a médicos y psicólogos. Un médico detectó irritados sus genitales y los psicólogos hablaron de conductas masturbatorias, entre otros indicadores de abuso. Al abrir la investigación, en el Cuarto Juzgado de Instrucción, 4 mujeres también dijeron haber sido abusadas por su tío cuando eran niñas.