En acción. Juan Manuel Ledesma, al fondo, en plena actuación con la banda punk rock Superuva en uno de los tantos recitales.

El baterista de la conocida banda de punk rock Superuva fue asesinado ayer a puñaladas cuando salió en defensa de su cantante, quien fue atacado por una persona del público con una navaja tras finalizar un recital en un bar de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, indicó Télam. El atacante estaría identificado pero hasta anoche estaba prófugo.



El fallecido es Juan Manuel Ledesma, de 38 años, quien tocaba la batería en esa reconocida banda que tiene una trayectoria de 25 años. Superuva, que tiene sus orígenes en 1991 en la localidad de Valentín Alsina, de Lanús, es uno de los grupos de punk rock argentino más viejo que sigue en vigencia y que compartió escenario con varias bandas de la movida local como Mal Momento, 2 Minutos, Flema, Los Violadores, Attaque 77, Cadena Perpetua, El Otro Yo, Bien Desocupados, Mala Suerte, Doble Fuerza, Nihilismo, Tukera, entre otras. También tocaron con bandas internacionales como The Ramones, Die Toten Hosen, Buzzcocks, Iggy Pop, La Polla Records, Siniestro Total, 999, The Lurkers,Toy Dolls, y MCD.



El crimen



El hecho se inició alrededor de las 5.30, en la puerta del local Don Pedro Bar, ubicado en avenida Calchaquí 2882, entre Beruti y Lavalleja, en esa localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires. De acuerdo con los datos aportados por los otros músicos de la banda, el crimen ocurrió una vez finalizado un recital del que participaron otros grupos.



Una vez que Ledesma y los otros miembros de su grupo se encontraban en la vereda del local, un hombre que había estado entre el público comenzó a increpar al cantante, Daniel Koscianiweicz (43), apodado "Checha". Los testigos relataron que el agresor le arrojó al músico una botella de vidrio que le provocó lesiones leves en la cabeza.



"No fue una pelea, nos vino a agredir. No hubo discusión previa, tenía la intención de matar a Checha. Estuvo en el show y se quedó esperando afuera", contó ayer tarde a la prensa Martín Lalo, bajista de Superuva. Ledesma y el guitarrista "Tommy Gun" intervinieron. Fue ahí que el agresor sacó una navaja y le dio tres puntazos a Ledesma. "Unas chicas que acompañaban a este idiota le empezaron a pegar a Juan cuando ya estaba en el piso apuñalado y a su hermano", relató Lalo. Luego de que el agresor escapó, el baterista fue trasladado al Hospital Isidoro Iriarte, donde murió a los pocos minutos por las lesiones sufridas cerca de una axila y el abdomen.