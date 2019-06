Acompañada por su madre, una bebé de 2 meses ingresó ayer por la mañana al sector de Urgencias del Hospital Marcial Quiroga con 3 fracturas que ponían en riesgo su vida, pues las peores las tiene en su cabeza. Los médicos de inmediato la dejaron internada por la gravedad de las lesiones (luego la derivaron al Hospital Rawson), pues presentaba dos fracturas en el cráneo (una en el parietal izquierdo y otra en el hueso occipital de ese costado) y también tiene quebrado el húmero del brazo derecho, dijeron fuentes policiales.



Por su corta edad, por la magnitud de las lesiones y también por una cuestión formal, los profesionales que la atendieron se interesaron en saber en qué circunstancias la menor sufrió las lesiones. Le preguntaron a la madre, identificada como María Ordenes (20), pero la respuesta no los convenció. La mujer adujo que cuando la estaba bañando en su casa de la calle Napoleón Borini, en Rivadavia, la bebé se pegó con la bañera y así se lastimó la cabeza y el brazo, indicaron en la Fuerza.



A los médicos esa versión les resultó poco creíble, solicitaron intervención policial y denunciaron el hecho en la seccional 13ra. Uno de los puntos que no les cerraba era que las fracturas en la cabeza las tenía del costado izquierdo, mientras que la del brazo, en el derecho. En una caída eso puede pasar, pero es difícil, indicaron los voceros.



Lo concreto es que de inmediato se inició una investigación que hasta anoche no tenía personas detenidas. Lo que las autoridades aguardaban era el resultado del análisis del médico legista, que será clave porque por medio de ese examen se podrá saber si efectivamente la bebé se golpeó accidentalmente con algo, o si por el contrario fue víctima de un ataque, informó la Policía. Si se llegase a comprobar que se lastimó al caer, la mujer podría zafar de una causa penal. Lo contrario, implicaría que termine detenida.